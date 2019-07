Diputados sancionó ley que habilita la prolongación de la ruta provincial 85

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial, del inmueble cuyo objeto es la ejecución de la “construcción de la prolongación de la ruta 85, hasta la intersección de la ruta provincial 40”, el cual contaba con media sanción del Senado.

La iniciativa, autoría del senador Ricardo Colombi, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Sobre el particular, el diputado Jorge Molina explicó ante sus pares que “se trata de un fragmento de terreno que se encuentra dentro del paraje Capivarí, perteneciente al Departamento de Mercedes”, detallando que “la ruta 85 tiene una extensión de aproximadamente 65 km, desde la Ruta 40 hacia el fondo del paraje Capivarí”.

“Es una zona sumamente productiva, no solamente de ganadería, sino todo lo que tiene que ver con arroz, sumado a la apertura turística que la zona está adquiriendo”, dijo.

El diputado Molina resaltó que “se uniría en este caso la localidad de Carlos Pellegrini con el paraje Capivarí, a través de ese canal que hoy se está construyendo, lográndose una comunicación directa con Concepción, y así generar un vínculo entre Concepción y el departamento de Mercedes”.

Aclaró que “hoy el productor o el turista que quiere acceder a ese lugar, al Rincón de Capivarí, y así se lo llama porque realmente está en un rincón, tiene que transitar más o menos 65 km de ripio; y se concreta esta expropiación, los productores y los turistas van a tener que recorrer únicamente entre 20 a 25 km y saldrían ya al pavimento de la Ruta 40”.

Asimismo, se aprobó la adhesión de la provincia de Corrientes a la Ley Nacional N° 27.424 por la que se establece el “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública”.

El proyecto, autoría de la diputada Eugenia Mancini, que ahora pasa al Senado, “exime” del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos obtenidos por la actividad de inyección a la red de excedentes de energía eléctrica generada en el marco de la Ley N° 27.424. También exime del Impuesto de Sellos a los instrumentos que se suscriban para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica de origen renovable, por parte de los usuarios de la red de distribución para su autoconsumo.

La diputada Mancini, indicó, entre otros conceptos que “se trata de una herramienta que permite no sólo generar energía desde fuentes renovables, sino también la disminución de costos de energía para quien lo genere, puesto que se comprende la compensación entre la generación y el consumo”.