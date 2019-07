San Lorenzo ratificó su dominio, venció a Instituto y logró el tetracampeonato

San Lorenzo no solamente se convirtió en tetracampeón de la Liga Nacional de Básquetbol anoche al vencer como local a Instituto, de Córdoba, por 79 a 71, en el séptimo partido de la serie final de la temporada 2018-2019, sino que además alcanzó un récord al transformarse en el primer equipo de esta competencia en ganar cuatro certámenes consecutivos.

La paridad de la serie final que obligó a un desempate en siete partidos después de 19 años, desde que Estudiantes de Olavarría venciera a Atenas de Córdoba en la temporada 1999-2000, se mantuvo en el último partido. Los visitantes fueron dueños del primer tiempo, con holgura en el cuarto inicial que terminaron ganando por un amplio 28-17, pero muchísimo más apretado al cabo del segundo, ya que sucumbieron en el parcial por 20-10 pero terminaron imponiéndose en el global por 38 a 37.

Ese acercamiento logrado por el local, que empujado por su público se lanzó en pos de pasar al frente en el tercer cuarto, tuvo su premio ya que lo finalizaron en ventaja por 58 a 49.

Con esos nueve puntos de ventaja, los locales salieron a jugar el último cuarto apoyándose en el goleo de Darquavis Tucker, máximo anotador del partido con 25 puntos, pero cuando éste se retiró por acumulación de faltas a menos de dos minutos para el epílogo del encuentro, los “azulgranas” cayeron en un sufrimiento “interminable” pese a la brevedad del tiempo que quedaba por delante.

Es que Instituto convirtió un par de dobles fáciles y de esta manera se arrimó a cuatro puntos (73-69) cuando quedaba un minuto por jugar, algo que se extendió a un 75-71 restando apenas 33 segundos.

El silencio que invadió el Roberto Pando fue la muestra más clara de que la victoria y el nuevo título no se los iban a llevar los “azulgranas” sin cosechar “raspones” que les provocaba el agresivo conjunto cordobés.

Instituto se jugó sus últimas cartas con un Luciano González que anoche no pudo hacer pesar su eficacia ofensiva, esa que lo había destacado en el juego anterior, cuando terminó con 32 puntos en su haber para darle la mayor ventaja de la serie al “albirrojo”.

Hasta que en los 30 segundos finales Instituto se vio obligado a cortar con faltas para recuperar la desventaja y eso terminó resultándole fatal, porque entre José Vildoza y sobre todo Jerome Meyinsse se encargaron de sentenciar la serie desde la línea de libres.

“La Vuelta a Boedo y el tetracampeonato logrado en este barrio hacen que estemos viviendo días muy especiales en San Lorenzo”, tradujo en palabras sus sentimientos Tinelli, que saltó al rectángulo de juego para felicitar al técnico Gonzalo García y a los jugadores que lograron hacer historia con estos cuatro títulos consecutivos, algo inédito en la LNB.