Silvio Santander: "El ascenso fue una experiencia muy fuerte"

Silvio Santander dejó una marca en Regatas y en la afición de Corrientes.Se hizo cargo del plantel a partir de la séptima fecha de la fase regular, temporada 2003-2004, del TNA. A partir de allí el equipo cumplió una buena campaña en la que sumó 15 triunfos en 19 partidos. Así llevó al club a la élite del básquetbol argentino. “El ascenso fue una experiencia muy fuerte” le dijo el entrenador aEl Litoral, que en aquel entonces tenía 32 años.

“Entré a media temporada. En un momento nos quitan un punto y eso nos lleva al séptimo puesto. Las posibilidades tal vez de ascender, no eran tan firmes. El equipo le gana a Olimpia de Venado Tuerto (serie de cuartos de final 3-1) y llega a la semifinal por el ascenso contra Conarpesa (Puerto Madryn). Fue muy fuerte porque se fue generando un movimiento en la cancha, dentro del club. Después nos fuimos enterando que había colapsado el tema de llegar al partido. Toda esa definición, en mi recuerdo siempre va a estar la multitud que fue a la cancha a ver al equipo, a un equipo correntino que por primera vez llegaba a la máxima categoría”.

En la serie de semifinales que permitió el ascenso, Regatas se impuso en la serie por 3 a 1. “Recuerdo mucho el haber ganado ese partido en (Puerto) Madryn, el primero de la serie que nos pone ya con con la ventaja de nuestro lado.En particular hay una anécdota: cuando iba pasando la serie regular, donde todavía faltaba jugar los play off, un poquito antes, recuerdo que hacíamos un ejercicio. Terminamos lanzando y llegaban los jóvenes a mitad de cancha. Allí (Jorge) Corbalán y Pichi (Pablo) Maglia, me decían que como que veían la posibilidad del ascenso. Ellos antes que yo”rememoró Santander, que recientemente viene de dirigir a Corinthians en la liga NBB de Brasil. "Para mí fue un placer trabajar con ese grupo, con el club y todo lo que pasó con el impacto que fue llegar a la Liga Nacional" agregó.

Regatas Corrientes es uno de los 10 clubes del país que superaron los 1000 partidos disputados en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).“La permanencia del club y todos sus logros responde, básicamente, a un proyecto sólido. A un club modelo, con una dirigencia que siempre ha estado presente y ha querido lo mejor para el club. Que ante diferentes dificultades como las que atraviesa el país, se ha se ha mantenido y ha consolidado una plaza. Creo que ya se vincula rápidamente a Corrientes y a Regatas, en particular, con el básquet. El club llegó para quedarse” afirmó Santander.

El club del parque Mitre es uno de los campeones de la Liga con el título en la temporada 2012-13. Además, llegó en otras dos oportunidades a la final (2013-14 y 2016-17). Fue semifinalista en otras tres campañas (2006-07, 2011-12 y 2015-16). “Regatas en sí, ha contribuido a la mejora del básquet en toda la región. Por consiguiente, creo que es muy meritorio todo lo que lo que el club hizo siempre. Deseo que siempre perdure en el tiempo y pueda estar compitiendo” anhelo el coah.

Buena persona y jugador

Una de las decisiones que tomó el entrenador al asumir el equipo fue la contratación de un extranjero. Así la dirigencia resolvió sumar al plantel al pivote Micah Brand. De esta manera el entrenador se refiere al neoyorquino: “Micah (Brand), además de ser una excelente persona y jugador, nos cambió el equipo porque lo hizo más largo, le dio juego aéreo. Le dio una situación de caídas en el pick and roll. Recuerdo que jugó muy bien todos los playoffs. La verdad que también fue un acierto sumar a un jugador en un momento tan importante para la definición” recordó el DT.