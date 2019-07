Comercios céntricos abrirán en el feriado puente, aunque el martes bajarán persianas

El próximo lunes será “día no laborable” con fines turísticos y el martes 9 de julio es feriado nacional, por lo tanto, para el día 8, cada empresa decide si abrirá o no sus puertas. En las dependencias del Estado provincial y municipal, así como escuelas y bancos, no habrá actividad.

En este marco, El Litoral consultó a los comerciantes de la peatonal Junín qué días trabajarán y la mayoría coincidió en que sólo cerrarán sus puertas durante la fecha patria.

“Vamos a estar abriendo el día lunes, pero el martes no trabajamos”, dijo a este diario el encargado de Balbi, Marcelo Alcaráz. Cabe destacar que muchos de los locales de la cuadra donde se encuentra este negocio deciden en base a su modalidad de trabajo por la demanda que tiene el mismo.

Desde la zapatería Giovanni comentaron que tampoco trabajarán el día 9, pero sí el anterior. Lo mismo harían desde la casa de ropa Informales ubicada frente a la plaza Vera de esta Capital.

Desde algunos comercios indicaron no conocer aún el cronograma para estos días y que hoy sabrán con precisión cuándo y en qué horario deberán trabajar.

Uno de los negocios que sí abrirá sus puertas el martes será Garbarino, aunque con atención reducida, es decir, ingresarán una hora más tarde y se retirarán una hora antes. Esto se repetiría en otras casas de venta de electrodomésticos ubicadas en la peatonal céntrica.

En la mayoría de los comercios, en el día de ayer se observó una amplia demanda en todo lo que es abrigo y caloventores, entre otros; desde los locales consultados por este diario estiman que la próxima semana las ventas serán similares.

Cabe remarcar que el martes 9 de Julio, Día de la Independencia, es feriado nacional y el lunes 8 de julio será un “día no laborable” con fines turísticos, según determinó el Gobierno nacional en el cronograma oficial publicado por el Ministerio del Interior. Esto significa que las empresas tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados.

En el caso de que el empleador decida atender el lunes 8, se abonará la jornada de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional.