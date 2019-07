River afronta su último amistoso de pretemporada y regresa al país

River Plate enfrentará hoy a América de México en la ciudad estadounidense de Seattle, en el último de los partidos amistosos programados por el club por pedido del entrenador Marcelo Gallardo, quien culminará así la pretemporada y luego emprenderá regreso a la Argentina para sus compromisos más inmediatos, de los que sobresale el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo de Núñez, que la semana pasada goleó en otro amistoso a Las Chivas de Guadalajara por 5-1, jugará ante “Las Aguilas” este sábado a partir de las 21 (hora de la Argentina) en Seattle, con televisación de las señales de cable Fox Sports Premium y TNT Sports.

El encuentro amistoso en el estadio CenturyLink Field de Seattle será en el primer turno de una jornada doble y totalmente atípica, ya que en el mismo escenario jugará desde las 23 Boca frente a las Chivas, con los hinchas de los clásicos rivales mezclados.

Si bien el “Muñeco” Gallardo no confirmó el equipo para el amistoso que cerrará la preparación en el exterior, se presume que hará varios cambios en relación al último partido.

Ingresarán Germán Lux por Enrique Bologna, Robert Flores por Javier Pinola, Crístian Ferreira por Enzo Pérez, Bruno Zuculini por Leonardo Ponzio y Exequiel Palacios por Nicolás de la Cruz.

De este modo los 11 probables para jugar ante América son los siguientes: Lux; Gonzalo Montiel, Flores, Lucas Martínez Quarta y Fabricio Angileri: Palacios, Zuculini, Ferreira e Ignacio Fernández; Julián Alvarez y Rafael Borré.

Con este encuentro se cierra la pretemporada de River en Los Angeles, que se inició el 18 de julio y continuará en Buenos Aires desde el miércoles de la semana que viene, ya que el regreso a Ezeiza está planificado para la madrugada del lunes y el plantel tendrá dos semanas de trabajo.

En cuanto a los jugadores lesionados con chances de jugar los partidos de la Copa Libertadores del 24 y 30 de julio ante Cruzeiro, Lucas Pratto e Ignacio Scocco van a empezar a trabajar a la par del resto la semana que viene para poder tener el alta médica en al menos 10 días.

Con respeto a Franco Armani, Milton Casco y Matías Suárez, convocados a la Copa América y que hoy van a jugar por el tercer puesto frente a Chile, volverán a sumarse al plantel el viernes 12 de julio, en la previa a los festejos de despedía de Rodrigo Mora del 13 de julio en el estadio Monumental.

El calendario oficial de partidos del semestre de River comienza el martes 16 de julio frente a Gimnasia de Mendoza en San Luis por Copa Argentina, luego el martes 24 recibirá a Cruzeiro de Belo Horizonte en el cruce de ida de los octavos de final de la Libertadores, mientras que el 28 de julio está previsto el inicio de la Superliga.

La revancha ante los brasileños será el 30 de julio en Belo Horizonte, en el encuentro que definirá si River, el actual campeón de la Libertadores, avanza a cuartos de final. Para el primer encuentro del torneo sudamericano Gallardo no podrá contar con Borré ni con Casco quienes deben cumplir una fecha de suspensión, y resta saber cómo será la evolución de la lesión de Pratto, que no hizo la pretemporada por una fisura en el sacro.

En cuanto al rival de River del sábado, América, perdió con Boca 2 a 1 el miércoles último y el entrenador Miguel Herrera volverá a alinear un equipo alternativo, ya que tiene a cuatro jugadores afectados a la selección de su país, más los argentinos Guido Rodríguez y Agustín Marchesín en la Copa América de Brasil 2019.