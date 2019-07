Misa policial con Buenaventura Duarte

Se realizó ayer la misa mensual de la Policía de Corrientes. Como ya es habitual, los uniformados celebraron la eucaristía en la sede de Jefatura. Pero ayer también participó el fiscal Buenaventura Duarte, que se probaría el traje de ministro.

Fuentes consultadas aseguraron que el fiscal cumple con la impronta que pretende el gobernador Gustavo Valdés para el Ministerio de Justicia.

El mandatario pretende a alguien con experiencia y que esté empapado con las reformas judiciales en boga.

Todo indica que el fiscal sería el nuevo integrante del equipo de Valdés, quien anunciaría en breve su designación.

En Encuentro Liberal (ELI) no ven con malos ojos que él sea el ungido por Valdés, pese a no ser un afiliado al novel partido.