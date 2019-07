Por las bajas temperaturas, aumentó la demanda de abrigos y caloventores

Ante las bajas temperaturas, comercios y ambulantes del centro de la ciudad que venden indumentaria, calzados y aparatos para calentar el hogar, aumentaron su demanda en los últimos días. Si bien tienen más clientes, comentaron a este diario que “sólo llevan lo que necesitan, las compras son menores que en años anteriores”.

En cada cuadra de la peatonal hay, al menos, un vendedor ambulante que ofrece medias, gorros y guantes. El precio accesible de los artículos llevó a que sea uno de los sectores que más demanda tiene en las últimas horas.

Los precios de las camperas y calzados no variaron desde el inicio de la temporada otoño-invierno. En algunos negocios ofrecen camperas de niños y adultos a un costo no superior a los $1.100, en otros puede superar los $8.000, por ejemplo, una de cuero para hombre.

“En relación al mes pasado la demanda subió un 70%. Esta semana fue cuando más vendimos. La gente lleva de todo y no sólo para vestirse, también otros productos como acolchados. Lo que más sale son las camperas, sweaters, camisetas, medias y acolchados”, comentó a El Litoral el encargado de Balbi, Marcelo Alcaraz.

En cuanto a los valores, indicó que una campera polar para niños cuesta $800 y de otro material $1.000, precio similar también se encuentra para hombres y mujeres. A la vez, relató que si bien hay mayor demanda, la gente compra menos, es decir, “hay más afluencia de tickets, pero menos compra”.

“Están llevando todo lo que sea abrigo, compran sólo lo que necesitan, antes llevaban más cosas. Se busca mucho lo que es campera para niños que tenemos a $950 y para adultos a $1.050”, contó a este diario Mariana de Informales, negocio ubicado frente a la plaza Vera de esta Capital.

Desde uno de los puestos ambulantes de la Junín, Cristian relató que “estamos vendiendo muchas medias” y que “compran tanto para niños como para adultos”. El costo promedio, y en oferta, es de tres pares por $100.

“Esta semana comenzó a venderse más. Buscan todo tipo de calzados. Tenemos botas, por ejemplo, para mujer desde los $1.000 hasta los $5.000. El frío hace que la gente salga a comprar lo que está necesitando para este clima”, relató Sebastián de Giovanni.

Por otra parte, desde Garbarino comentaron que “se están buscando muchos caloventores que están a $1.000”. “Tenemos desde los $990 hasta los $3.500, la gente busca lo más económico, aunque los otros también se están vendiendo”, comentó uno de los vendedores del local ubicado por calle Junín.

Cabe destacar que el cobro del aguinaldo, de parte de trabajadores estatales provinciales y municipales, además de algunas empresas privadas, también colabora a que la demanda sea alta. El frío y el mayor consumo trae un poco de respiro al sector comercial que está en crisis por la inflación económica nacional.

La mayoría de los comercios estarán abiertos mañana no así el martes. En el Día de la Independencia, Garbarino trabajará con horario reducido y La Reina sólo por la mañana.