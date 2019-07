Pocho y su compañero de fórmula debatieron sobre los ejes de campaña

El ex gobernador y ex senador nacional José Antonio “Pocho” Romero Feris presentó ayer en un salón repleto los lineamientos del proyecto nacional que encara como candidato a presidente junto con su compañero de fórmula, el doctor Guillermo Sueldo.

Por más de una hora, el binomio del Partido Autonomista Nacional debatió con los presentes que asistieron desde Chaco, Formosa y distintas localidades de Corrientes, sobre los ejes de su campaña: reforma previsional, reforma laboral, reforma impositiva y reforma política.

“No quiero que nadie piense que fue fácil conformar el partido nacional, fue ficha a ficha. Tuvimos que esmerarnos. Tenemos que conformar en la unidad y la diversidad lo que el país necesita”, indicó “Pocho” para abrir el debate.

“No somos un partido que puedan comprar como hacen otros. Vamos a votar con la boleta 36. Por eso armamos este acto en Corrientes, el tiempo apremia de cara al 11 de agosto”, agregó.

“Guillermo y yo hemos llegado a la conclusión de que los tiempos actuales nos obligan a aportar nuestra experiencia y tratar, por todos los medios, tener un espíritu constructivo de amor por la patria y los seres humanos”, dijo.

“No nos importa la militancia, nos importa la capacidad y honradez. El presidente tiene 40 millones de argentinos para elegir a los mejores para conducir el país. No hay que tenerle miedo a la inteligencia”, reiteró.

El candidato a vicepresidente del Partido Autonomista Nacional, Guillermo Sueldo, cuestionó la realización de las Primarias. “Si realmente hubiese sentido patriótico, el Gobierno debía haber suspendido las Paso. El Congreso debió hacer algo. Son 4 mil millones de pesos, con niveles de pobreza que superan el 30 por ciento. No digo que no hay que invertir en política, pero en este contexto habría sido bueno suspender las Primarias”, consideró.

Sobre la cuestión impositiva, Pocho advirtió: “La reforma impositiva es una de las promesas con las que este gobierno no cumplió. Tenemos que ponernos todos de acuerdo en el rol del Estado”.

Su compañero de fórmula, en tanto, explicó: “Hay que primero diseñar qué clase de Nación queremos. Tenemos más de 100 tributos. Hay que rever el sistema de coparticipación, que se prometió discutir desde 1994 y solo se han hecho pactos fiscales”.

“El Estado debe cumplir el rol que le fija la Constitución nacional, debe ser árbitro para evitar que se cometan transgresiones”, agregó Romero Feris.

“Nosotros no somos de esos políticos que prometen cualquier cosa para obtener más votos. Tengan por seguro que no claudicaremos en nuestros esfuerzos por sumar a todos los argentinos a este proyecto”, concluyó.