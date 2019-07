Por el feriado nacional, mañana no habrá recolección de residuos

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que mañana, jornada de feriado nacional por el Día de la Independencia, no cumplirán con el servicio de recolección de residuos en todas las zonas de la ciudad. Sin embargo, hoy, día no laborable con fines turísticos, el servicio se prestará con normalidad.

En tanto en esta jornada y mañana la Dirección General de Defunciones atenderá de 7 a 8 para trámites relacionados con sepelios; la Caja Municipal de Préstamos tendrá un cajero de guardia ambos días de 8 a 17 exclusivamente para el cobro relacionado con multas y secuestros.

Hoy la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) trabajará normalmente de 7.15 a 16.45, pero mañana, al igual que el Tribunal de Faltas, no atenderá al público.