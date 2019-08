Inicia la semana de la lactancia materna con charla a familias

En el marco de la semana de la lactancia materna que empieza hoy con el lema “Empoderémonos”, en el Hospital Materno Neonatal “Eloisa Torrent de Vidal” organizaron una serie de actividades. Además, el equipo de residentes de enfermería saldrá a recorrer Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad.

“La semana inicia el primero de agosto, este día en la sala de espera de la maternidad se realizará una charla de concientización teniendo en cuenta el lema de la semana de este año que es ‘Empoderémonos’. Este encuentro estará dirigido a las familias y se realizará a partir de las 9”, comentó a El Litoral la jefa del departamento de Enfermería, Antonia Maidana.

Por su parte, la jefa de Residentes de Enfermería Materno Infantil, Cecilia Molina Pintos, comentó a este diario que aparte de recorrer los centros de atención primaria de la salud de los barrios, van a dar una charla exclusivamente para adolescentes. Sostuvo que, al ser mamás primerizas, necesitan una atención particular y conocer, sobre todo, cómo amamantar al bebé, desterrando los mitos.

“Comienza la semana de la lactancia y tenemos preparadas varias actividades. Desde la Residencia tenemos un cronograma de charlas que estarán dirigidas a los padres en los Caps durante toda la semana”, comentó Pintos a este diario.

La primera actividad será hoy a las 9 en la maternidad del Vidal, donde habrá un stand de Enfermería en el que darán información sobre la leche materna.

“En los Caps daremos charlas los días 2, 5 y 6 de agosto. Vamos a promover la lactancia materna, sus beneficios y explicar las posiciones más adecuadas para amamantar. El día 6 de agosto va a haber una charla exclusivamente para adolescentes en el hospital. En los Caps se tratará de captar a esas madres adolescentes para brindarles información sobre la temática”, indicó.

Respecto a la importancia de que las mamás jóvenes reciban información sobre lactancia, precisó que “las mamás primerizas siempre tienen temor a que no le salga la leche, a que el calostro no tenga nutrientes y piensan que tienen que reforzar con suplementos. Debemos reforzar el lugar que ocupa la lactancia en el vínculo con el niño y hacer hincapié en la necesidad de la leche de la mamá, sobre todo por los anticuerpos y nutrientes que le sirven para el futuro”.

Añadió que “la mamá transmite con la leche sus defensas que le sirven al niño para el futuro”. “También hablaremos de las posiciones, cómo hacer para que al bebé no le cueste el agarre, a las adolescentes les cuesta más porque no tienen puntas y debemos enseñarles cómo hacerlas”, señaló.

Mañana se llevará adelante otra charla que se titula “Psicodrama sobre la importancia del acompañamiento de la familia en la lactancia materna”. En estos encuentros también se abordarán los derechos de la mamá y el bebé, ya que esta semana se busca difundir las normativas que amparan este momento único que vincula a la mujer con su hijo.

El cierre será el día 7 de agosto en el Club de Regatas de Corrientes con una jornada referida a infectología perinatal.