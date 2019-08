“Pitin”, el más votado, Vara se impuso en la interna, pero Ingrid fue la sorpresa

En su segunda participación en una Paso, y con la venia de Cristina Kirchner, el joven líder de La Cámpora, José “Pitin” Ruiz Aragón, fue el precandidato que más votos obtuvo este domingo en Corrientes, con el 49,9 por ciento de los sufragios afirmativos. El radical y ministro de Producción, Jorge Vara, se impuso en la interna de ECO+Juntos por el Cambio, pero el espacio de la dirigente del PRO, Ingrid Jetter, logró alcanzar un lugar para competir por una banca en octubre.

La lista Celeste y Blanca, encabezada por el actual diputado nacional, Ruiz Aragón, se impuso en la interna del Frente de Todos con el 91 por ciento de los votos sobre el total de los sufragios que obtuvo ese espacio político, con la gran ventaja de ser la única nómina autorizada para adosar la categoría presidencial. El referente local de La Cámpora logró la bendición de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para llevar boleta larga al cuarto oscuro.

Las demás listas, Vamos Todos, de Rodolfo Martínez Llano; Peronismo Ortodoxo, de Jorge “Monito” Baez; y Todos Somos Parte, de Fernando Rodríguez, participaron con lista corta, es decir, sin la adhesión material de la categoría presidencial en las papeletas. Esto generó descontento dentro del peronismo, heridas que se debatirán, posiblemente, luego de las generales.

Dentro del Frente de Todos, Martínez Llano fue el segundo precandidato más votado y, llamativamente, aún con boleta corta, el cuarto a nivel provincial. Sin embargo, en relación con la distribución de espacios para integrar la lista que competirá en octubre, dada la gran ventaja de “Pitin”, la nómina completa de la Celeste y Blanca participaría de las generales. Está integrada por Nancy Sand, Fabián Borda y Nancy Esteche.

Ruiz Aragón, a su vez, no sólo se impuso como el precandidato con más votos en las Paso, sino que, además, logró mantener un alto porcentaje, en relación con su primera presentación, en las primarias de 2015. Entonces había sido la única oferta del espacio y había cosechado el 50 por ciento sobre el total de los votos positivos de la provincia. Este domingo, el 49,9 por ciento, sobre el total de afirmativos, de acuerdo con el escrutinio provisorio.

El segundo precandidato con más votos en la provincia fue el radical Jorge Vara, quien encabezó la lista Verde. Lo acompañó en la nómina la ministra de Educación Susana Benítez, el diputado provincial José “Pepe” Fernández Affur y Carla Vallone. Sobre el total de votos afirmativos de Corrientes alcanzaron el 37,3 por ciento.

El ministro de Producción del gobernador Gustavo Valdés se impuso en la interna de ECO+Juntos por el Cambio, con el 58 por ciento de los votos sobre el total de ese espacio político. Con el 34,7 por ciento, lo siguió Defensores del Cambio y, la tercera lista en disputa, Vamos Juntos, encabezada por Emilio “Flaco” Rey, sumó el 7,28 por ciento. Sin embargo, a este último no le alcanzó para lograr una banca ya que el piso de reparto que fijó la alianza fue del 25 por ciento. A nivel provincial, fue el séptimo precandidato con más voluntades.

La sorpresa fue la dirigente del PRO Corrientes y gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter. Con más de 73 mil votos, fue la tercera precandidata con más sufragios en la provincia. Esto equivale al 12,9 por ciento de los sufragios afirmativos de Corrientes.

La ex intendente de Riachuelo estuvo acompañada en la nómina por el secretario de Coordinación del Municipio de Capital y dirigente de la CC- ARI, Hugo “Cuqui” Calvano. De mantenerse los números que se presentaron en el escrutinio definitivo, a Defensores del Cambio les correspondería un lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales que competirán en octubre de ECO+Juntos por el Cambio.

De esta manera, por el sistema de reparto, y respetando la paridad de género, la nómina del oficialismo nacional y provincial quedaría conformada por Vara, Jetter, Fernández Affur y Benítez. A diferencia de la interna del Frente de Todos, las tres listas contaban con la adhesión material a la categoría presidencial. Es decir, todas fueron con boleta larga con el objetivo de sumar votos a la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto.

Por otra parte, como tercera fuerza se mantuvo Consenso Federal, que a nivel nacional respalda a Roberto Lavagna. En Corrientes, la fuerza alcanzó el 4,6 por ciento de los votos, por lo que podrá participar de las generales de octubre. Gabriel Romero, el dirigente de Libres del Sur, se impuso en la interna, frente a Juan Almada. Dentro del espacio político, el ex concejal de Capital obtuvo el 66 por ciento, sobre un total de 26.960 sufragios.

En tanto, el partido Ciudadanos a Gobernar fue la cuarta fuerza, con el 3,21 por ciento de los votos. Propuso la candidatura de Eduardo “Paco” Achitte en primer término, quien logró superar el piso del 1,5 por ciento y competirá en octubre, respaldando a Juan José Gómez Centurión. Un dato a tener en cuenta es que el postulante “provida” fue el quinto con más votos en la provincia y su caudal tiende a crecer.