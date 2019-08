Motochorros atacaron a una periodista y escritora

Anoche, alrededor de las 20, delincuentes en moto atacaron a una periodista y escritora correntina para robarle su cartera, en un violento hecho registrado por la avenida Chacabuco y General Paz.

Se trata de Moni Munilla, quien iba en el asiento del lado del acompañante.

La propia víctima contó a El Litoral que sufrió lesiones en una mano, luego de que uno de los delincuentes rompiera el vidrio de la puerta del lado del acompañante.

“Ibamos con mi esposo al velorio de un primo y nos detuvimos en el semáforo. Fue todo muy rápido. Yo siempre bajo la cartera, pero hoy me estaba pintando los labios y ahí escucho la detonación”, contó.

Agregó que “me robó la cartera tipo mochila y adentro tenía tarjetas de crédito, documentaciones, anteojos de receta y cositas muy importantes como ser medallitas de mis nietos”, relató.

“Cuando manoteó la cartera, bajé y lo corrí. Iba en una moto que no recuerdo si era roja o negra. Grité y grité, nadie parecía hacer nada y ahí me desmayé”.

Admitió a su vez que “la Policía llegó rapidísimo y también una ambulancia, pero los delincuentes se metieron hacia el barrio que está ahí”, explicó.

Luego se trasladaron hacia la Comisaría Decimonovena para radicar la denuncia sobre el grave suceso que nuevamente le tocó protagonizar. En otro orden de cosas recordó que “a mí me pareció que cuando salía de casa y me quedé parada un ratito en la esquina pasó un muchacho mirando hacia mí. En ese momento tenía la cartera en la mano. Esa situación ya me dio mala espina. Yo creo que fue el mismo que después nos siguió cuando íbamos en el auto y cometió el robo.”

Moni Munilla es una reconocida escritora correntina, quien trabajó durante muchos años en la sección Cultura del diario El Litoral.

En los últimos tiempos se lanzó de lleno a la escritura con amplia participación en varias ferias de libros que se desarrollaron en toda la provincia.

Entre sus libros publicados se destacan Marión (poemas-2003); Cuando digo septiembre (poesía/prosa poética-2007); Demasiado lejos (novela); Donde me lleve el viento (poemas).

Su última producción literaria se denominó “Cuentos con Patas” .