Valdés salió a tranquilizar a los estatales y rediagrama la campaña para octubre

Luego de haber obtenido una histórica ventaja en las provinciales de junio, los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) causaron escozor en el oficialismo, ya que perdió en prácticamente todos los municipios. Esto generó que se replanteen la campaña de ECO+Juntos por el Cambio. Algunos, más optimistas que otros, señalaron que “los resultados son reversibles”, de cara a las generales de octubre.

Y el escenario posprimaria generó que los dirigentes con responsabilidad de gobierno, deberán afrontar una corrida cambiaria con un dólar a 60 pesos, y la inflación, nuevamente se agazapa sobre bolsillos y góndolas (ver página 5), en medio de culpas que se direccionan, de un extremo a otro, entre los dos candidatos que más votos sacaron en las Paso, Alberto Fernández y Mauricio Macri.

“Nosotros vamos a mirar con absoluta responsabilidad porque este es el país que vamos a heredar”, dijo ayer el gobernador Gustavo Valdés sobre el movimiento en el mercado financiero. “Debemos comenzar a cubrir algunas cuestiones y tomamos decisiones concretas como la deuda con Cammesa. En ese contexto salimos favorecidos pero se generan muchos interrogantes a futuro”, señaló el mandatario, quien, tras los resultados del domingo contempla la posibilidad de tener una Casa Rosada de un color distinto.

“Volvemos a fojas cero y empezamos un nuevo proceso. Esperemos que se tranquilicen los mercados”, dijo a la prensa. El Gobernador, además, llevó tranquilidad en medio del sacudón financiero. “Los salarios están garantizados para los correntinos y no sólo este año sino durante todo mi mandato sin ningún tipo de inconveniente”, sostuvo.

Valdés, luego convocó a una mesa de trabajo a su gabinete. Se conoció que habrá cambios. Uno de ellos es la incorporación del diputado Adán Gaya al Ministerio de Desarrollo Social (ver nota). Además, ante la consulta de la prensa, no descartó la posibilidad de tomar medidas contracíclicas, nuevamente.

Sobre las Paso, el mandatario consideró que “puede revertirse, hay que trabajar mucho y ver lo que pasa. Las Paso fueron una elección interna, una gran encuesta de posibilidades que termina generando estas corridas pero sin definición. Hay 70 días y el panorama es complicado, pero no irreversible”. De igual modo se pronunció el ex gobernador y senador provincial Ricardo Colombi. “Los resultados van a cambiar y vamos a estar en una segunda vuelta”, expresó el presidente de la UCR Corrientes.

Mientras tanto, anoche dirigentes de ECO+Juntos por el Cambio se reunieron en un local gastronómico, ubicado en zona de la costanera para bajar línea de cara a la campaña por las generales de octubre. Fueron funcionarios, legisladores, intendentes y referentes partidarios del espacio del oficialismo.