Provincia analizará el estado de los terrenos de La Tosquera

Desalojo. Unas once familias fueron retiradas de La Tosquera.

Tras el desalojo de unas once familias y una cooperativa agroecológica que habitaban sobre terrenos municipales en la zona de La Tosquera del barrio Río Paraná, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia señalaron que buscarán información sobre el estado de los predios para luego definir la posibilidad de brindar asistencia habitacional a las personas que fueron retiradas. Funcionarios provinciales hoy visitarán la Municipalidad para evaluar la situación en la que se desarrolló el operativo de recuperación de las tierras.

Las once familias que fueron retiradas motivaron el pedido por parte del Foro de Organizaciones Vecinales por la reglamentación del banco de tierras municipales.

“Mañana (por hoy) voy a acercarme hasta la Municipalidad para ver qué sucedió con las familias de La Tosquera y poder analizar el estado en el que se encuentran los terrenos para, de esa forma, ver qué se puede hacer con esas familias que necesitan respuestas”, señaló en diálogo con El Litoral el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas. “Debemos evaluar la situación antes de reunirnos con las familias y analizar los pasos a seguir”, añadió el funcionario provincial.

En los últimos días surgió la versión de que podrían registrarse nuevos desalojos en los terrenos municipales de la zona de La Tosquera, debido a que desde la Municipalidad manifestaron con anterioridad que no iban a permitir el uso indebido de predios que estaban destinados a espacios públicos.