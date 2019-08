Tarjeteros: aguardan respuesta sobre la suba del precio del estacionamiento

Los operadores del estacionamiento medido aguardan una respuesta de la Comuna al pedido que realizaron de manera informal por un incremento del precio de la hora de estacionamiento, mientras que desde la Subsecretaría de Transporte de la Comuna informaron que no se están analizando cifras hasta el momento.

Desde el sector de los operadores del estacionamiento medido vienen solicitando un incremento del precio de la hora de aparcamiento, que actualmente es de $20. “Nosotros pretendemos que la suba se incremente en $10, ya que un número superior complicaría nuestra situación”, indicaron a El Litoral.

Además, agregaron que “no queremos que el incremento sea de $5 porque desde febrero estos billetes dejarán de circular y será un problema para nosotros el tema del cambio”.

Este incremento implicaría para ellos una ganancia de $4 más de lo que actualmente perciben como diferencia entre lo que otorgan a las instituciones y lo que les queda a ellos.

Mientras que en relación al plus que perciben, indicaron que “hasta el momento no pensamos solicitar un incremento del plus, pero estamos aguardando que nos otorguen la suba de los tickets”. Vale señalar que el último incremento que se dio en este aspecto se concretó en febrero, cuando de $2.600 los operadores comenzaron a percibir $3.500.

En tanto, desde la Comuna negaron cualquier tipo de estudio de un posible incremento de la hora de estacionamiento en el microcentro, en el cual las calles se comienzan a convertir en corredores viales, por lo que consideran que en unos meses más podrían ser trasladados fuera de la zona, ya que falta que se determine como corredores las calles San Juan, Córdoba, Catamarca y Santa Fe.