Atlético Saladas completó su plantel para el Torneo Federal

Para encarar su sexta temporada consecutiva en el Torneo Federal de Basquetbol (TFB), la tercera categoría de este deporte en el país, Atlético Saladas completó su plantel que será dirigido técnicamente por el salteño Ramiro Díaz Cuello.

Dentro de la nómina de jugadores se destacan dos que vienen de la Liga Argentina (ex Torneo Nacional de Ascenso): Luciano Lizarraga (escolta) y Leonardo Strack (escolta - alero). El primero es oriundo de Tostado, Santa Fe, y participó en las últimas temporadas en Central Argentino Olímpico de Ceres. Con este equipo logró el ascenso y jugó en la segunda división del basquet nacional. Por su parte, Strack también es santafesino pero nacido en Esperanza. Su último club fue Tiro Federal en la Liga Argentina.

Además, también usó al base bahiense Mauro Diez (27 años) que se desempeñó en Barrio Jardín de Tucumán en el pasado Torneo Federal.

Las otras dos caras nuevas que tendrá el Rojo, de acuerdo al informe que suministró el periodista César González Francini, son el salteño Cristian “Kily” Linares (alero) y el tandilense Facundo Grutzky (ala pivote). Los dos vienen de consagrarse campeones provinciales de Entre Ríos con Neptunia de Gualeguaychú logrando el ascenso al Federal aunque decidieron cambiar de equipo.

En tanto que se les renovó la confianza a dos jugadores que en el torneo anterior tuvieron algunos problemas físicos: el alero bahiense Gonzalo Spikerman y el pivote chaqueño Germán Frencia (terminó jugando la temporada).

Junto a ellos estarán el saladeño con pasado en Comunicaciones de Mercedes Matías Samaniego (base) y el chaqueño, oriundo de General Pinedo, pero ya con varios años en Atlético, Matías Núñez (escolta que ocupará ficha U22)

Mientras que los juveniles serán, en principio, Alvaro Cabaña, Jeremías Fernández y Agustín Niveyro (U17).

Díaz Cuello, que estará acompañado por José Naón como asistente y Julio Sosa como preparador físico, tendrá la misión de lograr un buen funcionamiento colectivo para que Atlético Saladas vuelva a ser protagonista en el Federal.

Los otros dos equipos de la provincia de Corrientes que tomarán parte del Torneo Federal serán Amad de Goya y San Martín de Curuzú Cuatiá.

Provincial de Primera

Con la baja de Yacyretá de Ituzaingó, el Torneo Provincial de Primera División en Corrientes contará con la participación de siete equipos.

En la primera fecha, prevista para el sábado 24, se medirán Amad de Goya vs. Barraca de Paso de los Libres, El Porvenir de Esquina vs. Foot Ball de Esquina y Sportiva Esquinense vs. Juventus de Corrientes.

En la jornada de apertura quedará libre Colón de Corrientes.

La competencia que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes otorgará una plaza para el Torneo Federal 2020 - 2021.