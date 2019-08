Un chaqueño o un formoseño, posibles interventores del PJ correntino

Desde ayer caducaron todos los mandatos de las autoridades del Partido Justicialista correntino. Se espera que en las próximas horas el Consejo Nacional del PJ designe un interventor por 180 días. Todo indica que sería el chaqueño Rafael González.

El Consejo debe definir quién manejará el PJ correntino que tiene que firmar alianzas para las elecciones de octubre, el próximo martes. Por eso todo indica que se conocería al interventor en las próximas horas.

Al respecto, la senadora nacional Ana Claudia Almirón recordó que “se venía conversando y teniendo encima la fecha de confirmación de las alianzas, era algo que se debía analizar”.

“Antes del próximo martes se va a conocer el nombre, creo que sería conveniente que, en este contexto, sea un normalizador fuera de la región”, puntualizó y remarcó: “Para generar un consenso que necesita el partido y de cara a nivel nacional y provincial, me parece que tiene que ser alguien de afuera”.

“Las elecciones nos demostraron que separados no vamos a llegar a ningún ladón”, concluyó en declaraciones radiales.

Otra posibilidad es que se deje naufragar al peronismo para que se concrete una intervención judicial por acefalía.

Los peronistas aclararon que lo mejor que le puede pasar al partido es que el interventor sea un dirigente de otra provincia. “De lo contrario se será juez y parte”, explicaron.

Por eso se descartaron los nombres de Luis Humberto Danuzzo y la senadora nacional Ana Almirón.

La cuestión debería definirse en las próximas horas, ya que de lo contrario sería la Justicia la que tome cartas en el asunto y designe a un interventor.

El Partido Justicialista debía realizar sus internas en marzo. Se estableció un cronograma y se avanzó, pero no pudieron sortear la cuestión del financiamiento y acordaron suspender la interna. Por eso, el único camino del peronismo es una intervención, al menos por 6 meses.