Vecinos de San Cayetano pidieron que el enripiado llegue al paraje Lourdes

Habitantes de la zona rural de San Cayetano, más precisamente del paraje Lourdes, presentaron una nota dirigida al presidente de Vialidad Provincial, Justo Espíndola, en la cual solicitan que el trayecto de aproximadamente 3 kilómetros de la Ruta 8 sea enripiado. Ese tramo que va desde el Santuario hasta el Parque Provincial -sostienen- es intransitable, una cuestión no menor considerando que por allí circula el transporte público de pasajeros y pequeños productores que “día a día concurren al mercado a comercializar sus productos”, además de estudiantes y visitantes del parque.

Sobre esta situación, el intendente de Riachuelo Martín Jetter indicó a El Litoral que “en enero desde el Municipio habíamos presentado notas solicitando el enripiado de todo el acceso que incluía la zona rural. Si bien no tenemos la confirmación exacta, desde el Ministerio de Producción me comunicaron que es muy factible que se concrete esa obra. Lo que nos han dicho es que se encuentran terminando los trabajos en la Ruta 5 que conecta con la penitenciaría y luego de finalizadas esas obras, continuarían con ese tramo de la Ruta 8”.

A principios de agosto, pobladores de San Cayetano manifestaron a este diario su preocupación porque, según el último contacto que habían mantenido con funcionarios del Gobierno, la Ruta 8 sólo sería enripiada y no se avanzaría con el asfaltado, como había indicado Valdés en una visita meses antes. A esta situación, se suma la incertidumbre de los habitantes de la zona rural porque, presuntamente, las obras de enripiado sólo avanzarían hasta la zona urbana y no hasta los parajes como el Lourdes, el Parque Provincial y la Estación Biológica, donde viven muchos pequeños productores.