Trabajadores de textil, preocupados por varios despidos y descuentos

Los trabajadores de la planta textil Tipoití se reunieron ayer en asamblea y analizaron pasos a seguir porque consideran que la firma está avanzando con despidos y con descuentos salariales por cambios en el sistema de producción durante los feriados.

Elaboraron un documento que lo difundirán hoy y van a presentar la documentación en el Ministerio de Trabajo, por lo que consideran son “despidos sin causa”.

“La firma está en procedimiento de crisis y está despidiendo compañeros sin justa razón. Hay persecución”, sostuvo el delegado de la comisión interna de Tipoití, Gustavo Bravo.

También siguen esperando que se concrete la audiencia en Buenos Aires para discutir los cambios en el sistema de producción de los feriados. Se mantienen firmes en su rechazo a las modificaciones, y si esta instancia de diálogo fracasa, no descartan iniciar medidas.

De acuerdo con lo señalado por el personal, por los cambios la empresa no abona como feriado trabajado los turnos nocturnos. Por ejemplo, si un obrero ingresa a las 22 del 8 de julio y se retira a las 6 de la mañana del 9 de julio, la firma no reconocería esas cuatro horas como feriado trabajado.