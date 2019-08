Alfaro pondrá mayoría de suplentes en Boca para enfrentar a Banfield

En la práctica de fútbol de esta mañana en la cancha principal de Casa Amarilla, el DT Gustavo Alfaro paró un equipo que -con la excepción de Esteban Andrada- el resto no jugó ante la Liga de Deportiva de Quito el miércoles pasado, y que en general no son titulares en los partidos de la Copa Libertadores.



El equipo que probó el DT formó con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Junior Alonso y Frank Fabra; Sebastian Villa, Daniele De Rossi, Agustín Almendra y Agustín Obando; Jan Hurtado y Franco Soldano.



En este once, se podría incluir la posibilidad que Lisandro López juegue por Paolo Goltz y que Nicolás Capaldo o Emanuel Reynoso reemplacen a Agustín Almendra.



Estos serían, junto con el arquero Andrada, los otros jugadores que estuvieron en la altura de Quito y que podrían estar el domingo ante el "taladro".



Carlos Tévez, quien no jugó contra la Liga en Ecuador, tampoco lo haría el domingo, ya que ante la lesión de Mauro Zarate -un desgarro en el músculo el sóleo derecho que lo tendrá un mes fuera de las canchas- estaría desde el inicio ante la Liga en la Bombonera, el miércoles próximo.



Si el rendimiento del "Apache"conforma al DT, podría estar el 1 de septiembre ante River.



La idea del director técnico boquense es -según el estado físico del plantel- poner algunos titulares ante Banfield, la mayoría ante la Liga, y preservar algunos futbolistas para en el Superclásico en el Monumental.



La diferencia de tres goles conseguida de visitante en Ecuador le da una cierta tranquilidad al entrenador para reservar jugadores, de cara al encuentro contra el equipo de Marcelo Gallardo. Después del Superclásico, Boca tendrá 15 días sin partidos programados, debido a que el segundo fin de semana de septiembre habrá fecha FIFA y el seleccionado argentino jugará dos partidos.



El plantel "xeneize" volverá a los entrenamientos este sábado desde las 10 en el complejo Pedro Pompilio. Por la tarde, los jugadores convocados por el partido ante Banfield quedarán concentrados en el Hotel Madero.