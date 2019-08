Triunfos de Taragüy y Aranduroga en el cierre de la etapa Permanencia

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

La Permanencia del Regional NEA 2019 de rugby concluyó ayer con la disputa de la tercera fecha, que solamente sirvió para completar la programación prevista dado que el fin de semana anterior ya se había definido la suerte de cada uno de los ocho protagonistas.

En la víspera, Taragüy le ganó como local a San Patricio por 27 a 19 en un entretenido cotejo, principalmente en el complemento.

Por su parte, en cancha propia, Aranduroga sacó adelante un partido complicado y terminó superando a Sixty 18 a 15.

Los otros dos juegos tuvieron lugar en Misiones. Tacurú y Cataratas se despidieron con derrotas. El primero cayó contra Regatas Resistencia por 104 a 12 y el segundo perdió frente a Capri por 46 a 26.

La victoria de Taragüy se sustentó en el primer tiempo. En el complemento aguantó la reacción de San Patricio y sobre el final terminó asegurando el triunfo.

Los primeros 20 minutos fueron equilibrados, con dos equipos que se prestaron la tenencia de la pelota, pero la jugaron lejos de la zona de anotación.

La paridad se rompió cuando entró en acción la tercera línea local. A los 23 minutos, la potencia de Guillermo Abeledo y una buena combinación con Gonzalo Soria le dieron el primer penal al Cuervo, que Bruno Broll lo transformó en tres puntos.

Tres minutos más tarde, fue Alejandro Gallardo el que recuperó una pelota, puso a su equipo en plena situación ofensiva para que Broll pueda llegar al try y después sumar la conversión.

En ese pasaje fue todo de Taragüy. Por eso no extrañó que a los 30 aumente la ventaja con un ataque de varias fases, hasta que Juan Cruz Chiama apoyó la pelota en el ingoal. Nuevamente Broll sumó la conversión para dejar el marcador con un claro 17 a 0.

Sobre el final del período, San Patricio pudo descontar a partir de una pelota recuperada por Carlos González Bámbula, que el propio tercera línea se encargó de trasladarla hasta el try, luego convertido por Marcos Gómez Escobar.

El trámite del partido cambió en el segundo tiempo. Los delanteros de San Patricio ganaron en protagonismo. Se hicieron fuerte en el scrum y una pelota robada en esa formación le permitió a Nicolás Riego llegar al try a los 3 minutos.

Taragüy tuvo que defenderse constantemente, pero fue letal cuando pudo atacar. Un maul formado después de un line fue la fórmula que le permitió a Juan José Tanara apoyar su try para dejar el marcador 22 a 12 con 22 minutos por jugar.

San Patricio siguió atacando desde todos los sectores. Así, llevó el juego al campo rival. De tanto insistir, Hugo Sandoval llegó al try por la punta izquierda. Gómez escobar concretó la conversión y dejó a su equipo tres puntos abajo (22-19) y 15 minutos en el reloj.

El desenlace fue incierto porque el Rojinegro insistió. Se instaló en las 22 contraria, pero Taragüy se hizo fuerte en defensa, desbarató cada ataque rival y en la última acción del partido sacó un perfecto contraataque terminó con un try de Matías Chiama.

Por su parte, Aranduroga cortó una racha de dos temporadas y le ganó a Sixty por 18 a 15. El primer tiempo favoreció al equipo chaqueño 12 a 3, y el promediar el segundo período ganaba por 15 a 10.

El pilar José Acevedo empató con un try y Nicolás Cabral, con un penal, le dio el triunfo al equipo correntino.