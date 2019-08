Chubut: renunció el ministro de Educación y se complica la situación

El gobierno de Chubut se quedó otra vez sin ministro de Educación, luego de que Leonardo De Bella renunció ayer al cargo de titular de la cartera educativa provincial en medio de la crisis económica del estado y el paro de los trabajadores estatales, incluidos los docentes y auxiliares de la educación que en gran medida se mantienen con medidas de fuerza desde que culminó el receso invernal.

De Bella había asumido en el cargo a principios de mayo de este año, tras la renuncia de la ex ministra Graciela Cigudosa, quien dejó el gobierno tras una denuncia por presunto fraude a la administración pública en el manejo de fondos para la reparación de escuelas, hechos por los cuales fue imputada la semana pasada.

El ahora ex ministro asumió en un escenario complejo, dominado por las medidas de fuerza y las quejas de las comunidades educativas por la falta de inversión en infraestructura escolar; pero la situación se complicó aún más tras el receso invernal debido a la demora en el pago de los salarios del mes de julio y los constantes paros, por parte del personal educativo, ya sea docente como no docente.

Además de quien se venía desempeñando al frente de la cartera educativa, también renunció Daniel Ehnes, que cumplía funciones como subsecretario de Recursos, apoyo y servicios auxiliares del Ministerio de Educación.