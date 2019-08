Por falta de acuerdo, no habrá transporte urbano e interurbano durante ocho horas

La diferencia entre lo que cobran y entre lo que deberían estar cobrando sería de unos $10 mil. Esta sería la situación de choferes que en el interior de la Provincia prestan servicios tanto urbano como interurbano. Para tratar de reducir esa brecha y cobrar las mejoras laborales que fueron acordadas para este año, se realizaron dos audiencias entre los propietarios de las empresas y autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Pero no llegaron a un acuerdo y por eso hoy no circularán los colectivos durante ocho horas.

“Es mínimo el cambio que hicieron con respecto a la oferta que realizaron en la primera reunión”, expresó el delegado de Libres de la UTA, Lirio González. Haciendo referencia a la audiencia que se realizó ayer en la Capital correntina y que era una continuidad de la que se concretó el pasado viernes 23.

Precisamente, en aquella oportunidad, el sector empresarial propuso un incremento de $3 mil. Cifra que desde el gremio consideran insuficiente teniendo en cuenta que la demanda contempla tres puntos fundamentales: que los choferes del interior cobren -al igual que en Corrientes- la escala nacional que comenzó a regir en enero de este año; que en los haberes se aplique el 20% de aumento acordado; y que se abone el plus que se definió para todos los trabajadores del volante del país.

“Nosotros no queremos generar conflictos, sólo estamos pidiendo que nos paguen lo que nos corresponde. Y lamentablemente no logramos avanzar en las audiencias. Por eso, desde la UTA se definió realizar mañana (hoy) una retención de servicio de 6 a 10 y de 18 a 22”, afirmó González a El Litoral. En este contexto, comentó que esa medida regirá tanto para los servicios urbanos de las distintas poblaciones como para las líneas de transporte interurbana.

No obstante, según pudo averiguar este medio, en Curuzú Cuatiá la prestación dentro de la ciudad sería normal.