En forma completa se juega la tercera jornada

Se disputará esta noche la tercera fecha del calendario del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) en sus categorías Primera A y División B.

Luego de la disputa del Campeonato Argentino de Selecciones se podrá jugar en forma íntegra la Primera A, sobresaliendo el duelo clásico que sostendrán Regatas y San Martín en el parque Mitre. En tanto que el ascenso cumplirá su tercera jornada en el estadio de Las Mil.

Hoy

Cancha de Regatas Corrientes: 21.00 Juventus vs. El Tala; 22.00 Regatas Corrientes vs. San Martín.

Cancha de Córdoba: 21.00 Unión Arroyito vs. Colón; 22.00 Córdoba vs. Alvear.

Cancha de Malvinas 1.536 Viviendas: 21.00 Sagrado Corazón vs. Pingüinos; 22.00 Sportivo Corrientes vs. 1.536 Viviendas.