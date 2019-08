Rapallini, el árbitro del superclásico

Fernando Andrés Rapallini, nacido en La Plata hace 41 años, será el responsable de arbitrar el domingo el River-Boca, que será el primer superclásico de su carrera y en el que estará acompañado por dos amigos de la vida como Juan Pablo Belatti como asistente número 1 y Mauro Vigliano, que ejercerá la función de árbitro suplente.

“Fefo”, tal como lo llaman sus amigos, se recibió en 1999 en la escuela que el ex juez Jorge Vigliano tiene en la ciudad de La Plata desde 1993. Luego homologó en la AFA el curso en el 2001, hizo su carrera en el fútbol de ascenso, debutó en primera en el 2011 y ascendió a la categoría internacional en el 2014.

Rapallini no sólo ejerce su profesión arbitral, sino que continúa con una empresa familiar en City Bell, que se dedica a la construcción y diseños de piletas de natación, como así también a la venta de accesorios y mantenimiento de piscinas.

Por ser platense no puede dirigir un clásico ni a los equipos de su ciudad y si bien será su primera experiencia en un superclásico, ya tiene experiencia en arbitrar otros clásicos históricos del fútbol argentino, como Independiente-Racing; Huracán-San Lorenzo; así como los clásicos de Tucumán, Santa Fe y Córdoba.

De sus siete clásicos anteriores hubo dos triunfos locales, dos visitantes y tres empates. En total lleva 157 partidos dirigidos en primera división, 10 por Copa Argentina, 82 en la B Nacional, 9 por Copa Sudamericana, 16 en Libertadores, y 11 más en diversas competencias internacionales organizadas por Conmebol o Fifa.

De los cuatro responsables de conducir el clásico en el Monumental 3 tienen que ver con la ciudad capital de los bonaerenses. Belatti, que será el asistente 1 nació en Saladillo pero está radicado y se formó en La Plata y Mauro Vigliano, el cuarto hombre, es platense. El segundo asistente será Pablo González.