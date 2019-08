La UTA avanza con el pedido de reincorporación de los trabajadores despedidos

Durante una jornada cargada de asambleas de choferes del interior de la provincia que prestan servicio urbano como interurbano en reclamo de la aplicación del

la escala nacional salarial, la UTA seccional Corrientes solicitó formalmente la reincorporación de los trabajadores despedidos durante el proceso preventivo de crisis que presentaron las empresas.

En medio de una jornada que tuvo como epicentro la terminal de ómnibus de Corrientes, donde los choferes de los servicios urbanos e interurbanos del interior realizaron asamblea en horarios picos, provocando en consecuencia retrasos en el servicio, El Litoral dialogó con los trabajadores del servicio urbano de la ciudad, quienes en su contraturno acompañaron a sus pares en la protesta, sobre las acciones a seguir para lograr la reincorporación de los compañeros despedidos e indicaron que “el sindicato hizo las presentaciones formales para que los mismos sean reincorporados y ahora debemos esperar la respuesta”.

Mientras que en referencia a los salarios indicaron que “vamos a esperar hasta la otra semana para ver que se abona de la escala y esperamos que la situación del mes pasado no se repita, porque estamos un poco cansados de tener que tomar medidas y después que aparezca la plata al poco tiempo. Acción que no se entiende y que genera muchos inconvenientes a los usuarios entre los cuales se encuentran nuestros familiares, amigos. Nuestra intención es cobrar en tiempo y forma y no perjudicar a nadie”.

En lo que respecta al proceso preventivo de crisis, sostuvieron que “para nosotros ya cayeron esas presentaciones. Además la Subsecretaría de Trabajo nunca se expidió”.