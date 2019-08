En el 2º Seminario de Caminos Rurales expusieron plan de enripiado y drenajes

Se inició ayer en Curuzú Cuatiá el 2º Seminario Provincial de Caminos Rurales donde, hasta hoy, funcionarios, concesionarios y administradores de carreteras abordarán diversas charlas técnicas y políticas públicas viales. En el inicio, por Corrientes se expuso el programa de mejora a través de enripiado y el plan de drenajes previsto.

En el acto de apertura estuvieron, por la provincia, el ministro de Producción, Jorge Vara; el secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano; y el secretario de Planificación del Ministerio de Transporte de la Nación, Germán Bussi.

Consultado sobre lo abordado, Vara dijo a El Litoral que “son dos jornadas bastante técnicas y de políticas públicas, donde vemos tecnología para caminos rurales, componentes, drenaje, obras de arte, alcantarillas”. Seguidamente destacó que “contamos con la presencia del secretario de Planificación del Ministerio de Transporte, de representantes de una asociación argentina de consorcios camineros, de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, de Vialidad Provincial, entre otras provincias”.

Por otro lado, destacó que “se incorporó una actividad diferente que no se incluyó el año pasado, que fue una muestra activa en la que se expusieron cuatro tramos de 300 metros cada uno con diferentes materiales, observando in situ los distintos materiales: basalto 0,32; basalto destape; canto rodado y del tipo que se denomina itá kuruí, que es más usado en la zona de la tierra colorada”.

Sobre esta actividad, resaltó que “fue muy positiva por lo práctica en sí. Si bien es algo muy típico en las jornadas agrícolas hacer esta salida a campo, es la primera vez que incluimos en algo vinculado a lo caminero”.

Logros

Durante su exposición en el seminario, Vara se refirió a los porcentajes de fondos que tiene el Fondo de Desarrollo Rural (FDR) y su distribución, pero remarcó que desde 2017 “estamos recibiendo muchos fondos desde la Provincia por decisión del Gobernador”, que decidió destinar $3 por cada $1 que invierte el FDR. Y destacó a Corrientes como la única provincia que cuenta con este sistema de contribución que no pasa por rentas generales y que se destina íntegramente al campo a través de obras de infraestructura y campañas sanitarias, poniendo de manifiesto “el gran compromiso de nuestro gobierno y con nuestra problemática -de caminos- y sostener este sistema”.

En otro tramo de su discurso, Vara valoró el rol de la contraparte -consorcios camineros, municipios, entidades rurales- para llevar a cabo estas intervenciones para mejorar los caminos rurales, “y a nosotros nos sirve esa contraparte porque nosotros no tenemos estructura para ejecutar los trabajos”. Y poniendo números, recordó que en octubre de 2015, cuando se inició esta cruzada, la provincia tenía 1.200 kilómetros de ripio, de los cuales en 350 se tuvo que volver a trabajar, y a la fecha se lleva intervenido en total más de 3.000 kilómetros que “eran total y absolutamente intransitables”.

“El objetivo no es sólo productivista, aun cuando sea el principal, sino que en realidad el beneficio es para todos los habitantes del área rural”, ya que son beneficiadas comunidades y escuelas, permitiéndoles una mejor conectividad.

“Logramos no sólo cumplir los objetivos del Gobierno para que los alumnos cumplan con los días de clases, sino que además recuperamos la escuela, a la que también le agregamos la conexión a internet”, reflexionó.