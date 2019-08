Villa Raquel expone la primera posición en la Zona C

El Torneo Femenino de Primera División que organiza la Liga Correntina de Fútbol vivirá este fin de semana su octava fecha con un cotejo destacado, el que sostendrán Villa Raquel (15 puntos) y Doctor Montaña (13), líder y escoltas, respectivamente en la Zona C.

Durante la jornada sabatina se programaron otros cinco encuentros. Otro choque que sobresale, por el mismo grupo, tendrá como protagonistas a Lipton B (10) y Popular B (9) que buscarán seguir con posibilidades de luchar por los primeros lugares. En tanto que los líderes en los otros grupos, Curupay A (A) y Libertad (B) recién se presentarán mañana.

La competencia de las chicas, también sufrió una breve pausa el pasado fin de semana, por el mal estado de los campos de juego después de las adversas condiciones climáticas.

El detalle de la programación para el fin de semana es el siguiente:

Hoy, cancha Lipton

19.00 (Zona B) Empedrado vs. Yaguareté. Arbitro: Edgardo Romero.

20.00 (Zona C) Lipton B vs. Popular B. Arbitra: Marelei Olaechea.

21.00 (Zona A) Lipton A vs. Sportivo Corrientes. Arbitro: Néstor Frank.

Hoy, cancha de Libertad

19.00 (Zona C) Villa Raquel vs. Doctor Montaña. Arbitro: Javier Cabrera

20.00 (Zona C) Quilmes vs. Sacachispas. Arbitra: Vanesa Benítez.

21.00 (Zona A) San Jorge vs. Ferroviario. Arbitro: Sandro Benítez.

Mañana, Cancha Libertad:

19.00 (Zona B) Robinson vs. Libertad. Arbitra: Marta Carbonelli.

20.00 (Zona B) Curupay B vs. Popular A. Arbitro: Nicolás Rodríguez.

21.00 (Zona A) Curupay A vs. Deportivo Mandiyú. Arbitro: Leonel Billanueva.