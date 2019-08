En gran reacción, Podoroska se quedó con la medalla de oro en tenis femenino

La argentina Nadia Podoroska ganó la medalla de oro en la final del individual femenino del tenis de los Juegos Panamericanos Lima 2019, al vencer ayer a la estadounidense Caroline Dolehide por 2-6, 6-3 y 7-6 (4) y consiguió el pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La tenista rosarina, ubicada en la posición 287 del ranking mundial de la WTA, superó en gran reacción a la estadounidense Dolehide, 1011 del escalafón ecuménico y cuarta favorita del certamen.

El partido se llevó a cabo en el Lawn Tenis de la capital peruana, ubicado en la zona de Jesús María, y la argentina se repuso de un 0-4 en su contra en el tercer set para llegar al desempate.

En el tie break, la joven rosarina de 22 años levantó también un 0-4 y llegó a quedarse con el mismo por 7-4, para coronar una victoria impactante y resonante tras 2 horas y 12 minutos.

“Todavía no puedo creerlo, el partido fue muy complicado para mí. No me sentí cómoda casi en ningún momento, jugué todo el tiempo con el score abajo, pero traté siempre de mantener la estrategia. Busqué jugar con lo que tenía, luchar cada punto y al final se dio”, declaró, luego de haberse quedado con la presea.

“Al final estaba muy emocionada, es la primera vez que juego con tanto publico. Estaba todo el público a mi favor gritando ‘vamos Argentina’. Son sensaciones nuevas que las pude manejar y creo que me hizo bien, al final crecí en parte por eso”, contó.

En semifinales, Podoroska venció por 6-3 y 6-4 a la paraguaya Verónica Cepede, primera preclasificada; en lo que representó el gran golpe de la competencia. En cuartos, su víctima fue la estadounidense Usue Arconada. Antes, la argentina superó a las ecuatorianas Mell Reasco y Charlotte Paredes.

Podoroska también sacó pasaporte para la cita olímpica del año entrante en Japón, aunque ese cupo necesitará ser revalidado ubicándose entre las primeras 300 del ranking de la WTA al 6 de junio de 2020.

Bronce para Andreozzi

Por su parte, el porteño Guido Andreozzi (110 en el ranking mundial de la ATP) se quedó con la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima, al superar en el partido por el tercer puesto del certamen al santafesino Facundo Bagnis (156) por 6-4 y 7-5, luego de 1 hora y 20 minutos de enfrentamiento, en duelo entre tenistas argentinos.