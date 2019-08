Soto Dávila: “Pablo Molina me defraudó”

En su declaración indagatoria, el ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, imputado en una causa de escuchas ilegales, se refirió al desempeño de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, también acusados.

“Pablo Molina me defraudó totalmente, me siento desbordado”, detalló el ex magistrado en su defensa y criticó la labor de su ex secretario.

Soto Dávila respondió que “nunca cometió espionaje” y aseveró que los jueces deben delegar su tarea bajo el principio de confianza. En ese sentido, el ex juez arremetió: “Tenía buenas referencias de Molina, pero me defraudó totalmente en su labor”.

Por su parte, la abogada Mariana Barbitta -defensora de Soto Dávila- sostuvo a Radio Dos que “no hay ningún tipo de delito”.

Además, explicó que “la causa es reciente” y que se generó “una imputación vinculada a las escuchas ilegales que nada tienen que ver con Soto Dávila”. “La orden de intervención telefónica del 2014”, sostuvo la abogada y puntualizó que “Soto Dávila declaró que las escuchas son responsabilidad de Molina”.

“El juez debe confiar en la gente que lo rodea”, declaró la abogada y agregó: “No hay delito ni pruebas concretas, nada se pudo comprobar”. Finalmente, Barbitta volvió a remarcar que “las escuchas son responsabilidad de Molina”. Pablo Molina, secretario del Juzgado Federal N° 1 a cargo de Soto Dávila, habría utilizado las autorizaciones del juez federal para efectuar escuchas ilegales a su pareja en el 2014.

Cabe recordar que en el allanamiento a la sede a la que renunció el ex magistrado en febrero pasado, se secuestraron dos expedientes que se hallaban extraviados en el marco de una causa por contrabando de drogas y en el que se detectaron escuchas telefónicas a personas que no tenían vínculo con los delitos investigados.