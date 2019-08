Choferes realizarán asambleas y no habrá colectivos de 10 a 13 ni desde las 18

Debido a la falta de pago de los haberes a los colectiveros de acuerdo con la escala salarial nacional, desde la UTA provincial comunicaron que hoy realizarán asambleas permanentes de 10 a 13 y desde las 18 en adelante, horarios en los que las unidades no circularán y se concentrarán en el puerto local y zonas aledañas. En tanto, desde la Subsecretaría de Trabajo advirtieron que los trabajadores no pueden realizar medidas de fuerza dado el período de negociación enmarcado en el proceso preventivo de crisis.

Si bien no hay una fecha para el encuentro de las partes en la Subsecretaría de Trabajo, hoy el tema será tratado en la reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) de la cual podría surgir algún tipo de solución, en principio y como ya sucedió con anterioridad, mediante el otorgamiento de subsidios ya sea por parte de la Provincia o el Municipio (ver recuadro).

Asamblea permanente

Los aproximadamente 800 trabajadores del sector que pertenecen a las empresas Miramar, Ersa SA y Transporte San Lorenzo, durante la jornada de hoy, llevarán adelante asambleas permanentes en reclamo del pago de la escala salarial nacional, que implica un 20% de incremento y el pago de $16.000 (no remunerativo).

Y si bien desde el viernes pasado el sector viene llevando adelante reuniones en diferentes horarios, la modalidad del encuentro de hoy contará con una mayor presencia ya que ayer todos los trabajadores percibieron sus remuneraciones con la escala salarial local, lo que incrementó el malestar.

En este contexto, el secretario general de UTA, Omar Correa, informó que “por incumplimiento de las empresas, desde mañana (por hoy) arrancarán las asambleas de trabajo de los choferes”.

En lo que respecta a los horarios, señaló que las reuniones iniciarían “a partir de las 10 de mañana (hasta aproximadamente las 13) y, por la tarde, desde las 18”.

Vale considerar que en un primer momento esta modalidad de protesta iba a darse de 10 a 14 y de 18 a 22; sin embargo, en la tarde de ayer, sufrieron modificaciones.

Respecto al sitio donde se llevarán a cabo las asambleas, Correa precisó que “será en la zona del puerto de Corrientes, allí todos los colectivos detendrán su marcha para iniciar las reuniones”.

Desde el sector, y como este diario ya lo había anticipado en su edición del lunes 5 de agosto, las asambleas permanentes causarían congestionamientos en el tránsito de la zona del puerto. Esto se debe a que el predio portuario cuenta con una capacidad para que aparquen sólo 30 coches, pero al ser casi 300 en total los que prestan el servicio urbano de pasajeros, las unidades también se estacionarán sobre las calles aledañas como La Rioja, Salta, San Juan, Buenos Aires, Quintana y 25 de Mayo.

Retención de servicio

En muchas provincias del país hoy se llevarán adelante retenciones en el servicio de transporte urbano debido al incumplimiento del acuerdo nacional entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap). Esto significa, para el conductor de corta y media distancia de las jurisdicciones del interior del país y para el resto de las categorías, un 20% respecto del básico conformado al mes de enero de 2019 y una asignación extraordinaria por única vez, no habitual ni regular, equivalente a $16.000. Pero a diferencia del Gran Buenos Aires, San Luis, Formosa y el Chaco, el acuerdo no se respetó y la retención de servicio hoy dejará a muchos usuarios del país de a pie.

En Corrientes, debido a la presentación del proceso preventivo de crisis, los trabajadores no pueden sumarse ya que el mismo imposibilita cualquier tipo de medida. Pese a esta situación, el estatuto los respalda para poder llevar adelante asambleas permanentes hasta tanto lleguen a un acuerdo local.

En este sentido, hasta ayer el sector informó que llevaría adelante una retención de servicio, ya que ellos consideraron que los plazos de la presentación de prevención de crisis estaban vencidos, ya que la misma contemplaba 15 días de negociación y como se presentó el día 10, consideraron que podían llevar a cabo esta medida.

Pero ante el comunicado de la UTA Seccional Corrientes a la Subsecretaría de Trabajo sobre la misma, esta última recordó que el período de negociación está vigente hasta el 21 de agosto, ya que el mismo se inicia hoy tras la declaración de competencia del órgano, lo que había sido impugnado por los trabajadores.