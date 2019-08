Presentación del libro La Hija del Doctor, de Marina Nill

Marina Nill presenta la cuarta parte de su novela El Juego de las Máscaras, una obra escrita en cinco libros que incluye los ya publicados La Plegaria del Amanecer, El Niño del Balero e Itatí, todos editados en formato digital. La presentación estará a cargo de Avelino Sainar Nuñez, presidente de la SADE Corrientes.

La escritora oriunda de Resistencia, tiene hasta la fecha once libros publicados de los cuales se pueden nombrar las novelas Llamaradas de Recuerdos (2004), Bufeos (2008), y las tres primeras partes de la novela El Juego de las Máscaras: La Plegaria del Amanecer (2015), El Niño del Balero (2016), Itati (2017), la antología Alternativos, que consta de cinco CD-libros que abarcan un trabajo periodístico de siete años desde 2006 hasta 2013, y el ensayo Y ahora ¿qué hago? (2013), una guía práctica para autores interesados en la autogestión.

“La Hija del Doctor” continúa la historia de “Itatí”: Aún angustiada por la lejanía y el peligro que corre su padre, Daniela Benali se ve obligada a enfrentar su lado más oscuro, que es a la vez el suyo propio. Sofía Brickmann cree haber alcanzado por fin la felicidad, pero ocurre algo que la empaña para siempre. Aunque Ignacio Magallanes triunfa internacionalmente como artista, su éxito no puede llenar su dolor existencial. A raíz de una travesura doméstica, a Alejandro Hamlady le revelan cuál el secreto que destruyó a la familia, ante el cual deberá tomar una decisión nada sencilla.

Para conocer más sobre el proceso de creación de la novela, el CCU dialogó con Marina Nill

CCU ¿Hace cuanto escribís ?

Marina Nill: Escribo desde hace muchísimos años. Empecé con pequeñas poesías a los siete años, algunos cuentos a los nueve y la primera novela, a los doce.

CCU ¿Qué te gusta de la escritura ?

Marina Nill: Escribir (no sólo escribir: el acto completo de creación, desde que tengo una idea, todo el proceso de desarrollo, hasta llegar a la instancia de plasmarla en la hoja y también cuando hago las últimas correcciones) me conecta con una parte de mí misma a la que es imposible acceder de otras maneras. Algo en mí crece, cambia y madura con cada libro que escribo. Cada vez que termino una historia, no soy la misma que era al comenzarla.

CCU: ¿Tus novelas son ficciones o autobiográficas ?

Marina Nill: Son historias de ficción, todas. En algunos casos, si suma a la trama, aprovecho para insertar situaciones que observé a mí alrededor. Y si suma para la conformación de los personajes, utilizo las características de personas que conozco. Incluso me gusta mucho conversar con gente que piensa de manera diametralmente opuesta a la mía, porque además de enriquecerme con sus puntos de vista y fundamentos, tengo mejores herramientas para crear a mis personajes.

CCU: ¿En qué te inspiraste para crear la novela que presentas ?

Marina Nill: En realidad, El Juego de las Máscaras es una fusión entre varias historias, algunas de las cuales estaban escritas, otras estaban a medio camino y otras nunca fueron nada más que una idea. En cualquier caso, por separado no decían nada nuevo, mucha gente ya había escrito acerca de esos termas y mucho mejor de lo que podría hacerlo yo; el desafío estaba en hallar la manera de crear una historia única, trenzando todas estas pequeñas historias, que eran muy diferentes entre sí, incluso transcurrían en épocas y lugares diferentes. Creo haberlo logrado. Generalmente, mi fuente de inspiración son la vida, la curiosidad y el deseo de saber. La vida en su forma más abstracta, que afecta lo concreto: como un hecho puedo cambiar totalmente el rumbo que venimos transitando y cambiar completamente un destino, como las acciones (intencionales o inconscientes) de una persona pueden afectar su entorno de manera positiva o negativa; me interesan mucho los mundos mentales y emociones, ahondar en ellos, pero también le doy mucha importancia a la verosimilitud, por lo que es frecuente que investigue, estudie y entreviste profesionales de las disciplinas más diversas, para conocer sus secretos, insertar más cómodamente a mis personajes y manejar mejor la trama en función a eso. Puntualmente, para escribir La Hija de Doctor acudí a abogados, jueces, peritos, psiquiatras, médicos… para sortear de manera realista algunas de las situaciones más complejas que se presentan.

CCU: ¿Porqué en 5 partes ?

Marina Nill: La última “El Heredero” se presenta en agosto del año que viene. Hacerla en partes se debió a que -hasta ahora- nunca había trabajado de esa manera y tenía curiosidad por saber si eso le aportaba algo a la novela o si motivaba de manera diferente al lector. Al margen de esto, el hecho de estar presentando cada parte por separado, una por año, tiene que ver con que esta novela fue muy compleja ya desde ya la mente, desde la idea, y era muy fácil y hasta inevitable atascarme y bloquearme frecuentemente. En 2014, teniendo escritas las dos primeras partes y un par de capítulos de la tercera, decidí asumir el compromiso de terminarla de una vez, costara lo que costase, para poder seguir avanzando con mis demás novelas que tengo escritas pero en las que tengo que trabajar bastante antes de poder publicarlas. La idea original era presentar una parte por año, hasta completarla. Sin embargo, “La Hija del Doctor” demandó mucho en sí misma por el grado de complejidad que tiene, tanto argumentalmente como en la conformación de algunos personajes, lo que se sumó a otros compromisos y obligaciones que llevo adelante, por eso es que se está presentando un año después de lo planeado.

CCU: ¿Cuáles son tus próximos proyectos ?

Marina Nill: En principio, completar El Juego de las Máscaras el año que viene y (paralelamente a lo literario) hacer mi tesina para recibirme de Lic. en Artes Combinadas, que me encantaría que fuera también el año que viene. Posteriormente, ponerme a trabajar en las otras novelas que recién mencioné.