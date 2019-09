Pese a quedar al margen, Victoriano destacó la competitividad y entrega de su equipo

Regatas Corrientes cerró su participación por el certamen Interligas con un triunfo y dos derrotas. Para su entrenador, Lucas Victoriano, pese a la eliminación como local el equipo pudo “competir muchos minutos”.

“Vinimos con pocos días de entrenamiento, teníamos la ilusión de poder competir, y hemos logrado competir muchos minutos”, expresó el tucumano al cabo del Cuadrangular disputado en el estadio “José Jorge Contte”.

Siguiendo en esa línea, el director técnico remarcó como factor clave el poco tiempo de preparación: “los extranjeros han venido muy sobre el torneo, no tenían posibilidad de mostrar gran cosa, porque no tenían conocimiento de los compañeros, los sistemas, y he decidido que hoy jueguen poco, porque no los quería exponer”, dijo al término del último partido del torneo frente a Comunicaciones.

“Todavía nos faltan jugadores, falta (Tayavek) Gallizzi, (Marco) Giordano, un extranjero, falta un funcionamiento más de poder rotar y no cargamos tanto de minutos, lo que no es habitual en mi filosofía”, agregó.

El Fantasma ganó el primer encuentro frente al conjunto de Universo (77-69), luego cayó contra Pato Basquete (79-88) y se despidió con un nuevo traspié ante Comunicaciones (89-98).

A pesar de los resultados, Victoriano dijo que “de todas formas, estoy contento con la entrega general del equipo, y estoy pensando en seguir trabajando como siempre, porque esto recién empieza, llevamos dos semanas de entrenamiento, y el 26 recién empieza el Súper 20”.

“Así que ahora iremos sin detenernos, sin volvernos locos, y vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, sin tener este compromiso internacional que estuvo muy bueno”, expresó para terminar el DT regatense.