Grito Clandestino mostrará su evolución en el Taragüí Rock

Finalmente, se abrirá mañana el telón para una nueva edición del Taragüí Rock, la décima, y esta vez en un nuevo escenario: el corsódromo. A las presentaciones de La 25, Malón y El Bordo como bandas nacionales, se le sumará una buena cantidad de grupos locales, los cuales en su mayoría ya no son ajenos a las grandes tablas.

Ejemplo de esto es Grito Clandestino, la banda correntina de heavy metal que, pese a tener sólo cinco años de vida, ostenta en su currículum ya dos participaciones en el festival rockero por excelencia del NEA; a lo que sumaron haber tocado este verano en el Cosquín Rock. Grito viene dominando la escena pesada hace un tiempo, pero no se conforma con ello.

“Tocar en Cosquín nos hizo dar cuenta de que no estamos muy lejos de otras bandas en cuanto a la forma de encarar las cosas, como cumplir con los horarios, trabajar con seriedad y ser estrictos en cada show”, comentó a El Litoral Leonardo Tabossi, voz del grupo.

El “Puma”, viejo conocido de la escena, contó que para la presentación de mañana buscarán mostrar una evolución respecto a su primer álbum (NdR: Sigo Peleando de Pie -2017-). “Este año vamos a enfocarnos en nuestro segundo disco y por eso queremos arrancar con dos temas nuevos, queremos mostrar una transición entre la producción interregional de Sigo Peleando y esto nuevo”, adelantó el músico.

El homenaje es una costumbre en los recitales de Grito y el de mañana no será la excepción. Tabossi anticipó que harán algunos clásicos de Séptimo Hijo, su antigua banda, la cual también pudo tocar en el Taragüí allá por el 2011, aunque en ese entonces se denominaba Corrientes Rock. También habrá un músico invitado que será sorpresa, pero que seguramente guardará relación con la historia de Séptimo Hijo.

“Poder mostrarnos en el Taragüí para nosotros siempre es importante por la magnitud del espectáculo y creemos que cada vez vamos teniendo una mejor consideración”, confió el “Puma”.