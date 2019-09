El Gobernador ratificó política salarial para morigerar el impacto de la inflación

El gobernador Gustavo Valdés reiteró ayer que avanzarán con un nuevo aumento salarial. “Lo va a anunciar en su momento el ministro de Economía”, dijo el titular del Ejecutivo provincial. Será el cuarto en lo que va de 2019 y aseguran que acompañará el ritmo inflacionario.

“Nosotros estamos sólidos. Como pagamos con aumento el sueldo el mes pasado, el mes que viene vamos a seguir pagando con aumentos. Tenemos ya esa decisión, vamos a seguir acompañando para no perder el poder adquisitivo”, expresó el mandatario provincial ayer en diálogo con la prensa, tras la entrega de diplomas de la Primera Cohorte de Gestores Energéticos, actividad que contó con el respaldo del Ministerio de Turismo, CFI, y la Secretaría de Energía.

“Vamos a seguir incrementando los sueldos. Nosotros tenemos esa decisión. Vamos a estar acompañando para hacer frente a esta alza de precios, para no perder el poder adquisitivo”, manifestó el Gobernador. De esta manera, el Gobierno busca oxigenar el bolsillo de los trabajadores del sector público provincial luego de una espiral inflacionaria, causada por la devaluación del peso, el lunes siguiente a las Paso.

Si bien el mandatario no brindó detalles sobre el porcentaje del incremento, indicó que el número ya “está definido” para el pago con los haberes de octubre. “Lo va a anunciar en su momento el ministro de Economía (Marcelo Rivas Piasentini). El mes que viene la administración también va a recibir otro aumento. Se va a dar con los próximos pagos”, aseguró Valdés.

El Gobernador no estableció diferencias sobre si la recomposición será en alguno de los dos adicionales que otorga la Provincia a sus empleados o si engrosará el básico, lo cual contribuye a los haberes jubilatorios. “Todo es sueldo. El plus es remunerativo. Son haberes que entran al bolsillo de los trabajadores”, expresó Valdés. “Hoy tenemos unificados los recibos y repercute en el bolsillo de los trabajadores”, sostuvo.

El Gobernador ratificó su postura de aumentar salarios, que ya había anticipado días atrás en Monte Caseros luego de haber participado de un acto de inauguración de obras en la Escuela “Ernesto Sábato”, tal como había titulado El Litoral. Este anuncio será el cuarto, ya que en junio se anticiparon los incrementos previstos para julio, y a mediados de agosto el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Marcelo Rivas Piasentini, dio a conocer detalles del adelanto de mejoras salariales pautadas en marzo.

Si bien el Gobernador no brindó detalles de números, ni de porcentajes, dijo que se trata de “otro aumento”. Por lo que no se descarta que sea un refuerzo de lo que se viene otorgando.

Al final de la primera quincena de agosto, Piasentini había anunciado un aumento del plus remunerativo de 1.300 a 2.500 pesos en septiembre y a 2.900 pesos en octubre. El adicional de 5.800 pesos pasó, recientemente, a 6.100 pesos, y el próximo mes se elevará a 6.500 pesos.

La asignación por hijo de 2.500 pesos subió a 500 pesos en septiembre y se prevé otros 500 pesos en octubre, alcanzando un total de 3.500 pesos. En el caso de los hijos con discapacidad, que partió de 4.500 pesos, llegará a 5.500 pesos.

Para el sector docente se otorgó un aumento de 200 pesos al básico y otros 200 al Fondo Compensador. En tanto que en octubre esos ítems recibirán otros 380 y 600 pesos, respectivamente. Para la administración general y el área de salud hubo un 5 por ciento de asignación de clase, 300 pesos de escala única y otros 300 de computación. Con los mismos números se ampliarán en el décimo mes del año.

Para la Dirección de Vialidad Provincial, tanto en septiembre como en octubre se preveía un 5 por ciento de aumento al valor del básico. Mientras que para los policías y penitenciarios se programó un 10 por ciento en el valor punto y en el mínimo garantizado. El próximo mes terminará de efectivizarse. Las guardias médicas y residentes tuvieron una mejora del 6 por ciento en septiembre, y está prevista otra de 6 por ciento para octubre. A excepción del plus, todos fueron aumentos anunciados en marzo.