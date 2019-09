Secuestrador de Christian Schaerer quedó detenido por otro delito cometido en Paraguay

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación confirmó la detención de Cristian Carro Córdoba por una causa de secuestro extorsivo en Paraguay, pese a que su abogado defensor había apelado un pedido de extradición del vecino país que en su momento fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este jueves se conoció que la Justicia confirmó que Cristian Carro Córdoba, uno de los condenados por el secuestro del correntino Christian Schaerer, deberá continuar en la cárcel.

Hace 16 años, Christian Schaerer había sido secuestrado en la puerta de su casa en la ciudad de Corrientes. Su familia pagó un rescate de 277.300 dólares, pero aun así se cree que el mismo día que los captores cobraron el dinero mataron al joven de 21 años y su cuerpo nunca más apareció.

Primavera

El joven de 21 años fue sorprendido por los delincuentes cuando se bajaba de su Mercedes Benz para abrir el portón del garaje de su casa del barrio Las Tejas, a 15 cuadras del microcentro correntino.

Ocurrió en la noche del 21 de septiembre del 2003. Durante la investigación se determinó que los secuestradores lo mantuvieron oculto en varios lugares: la localidad de Saladas, a 100 kilómetros de la capital provincial; en la ciudad correntina de Paso de los Libres y en la brasileña Uruguayana.

Drama

Para exigir el pago del rescate, los secuestradores enviaron un audio del joven. “Si ustedes no pagan me van a matar. Quiero vivir, por favor pagá, papá. Quiero tener hijos, formar una familia, vivir de mi profesión”, le pedía Christian a su papá. “Tengo veintiún años y muchos proyectos. No molesten a los secuestradores, pagá por mi vida, si no, me muero. Estoy destruido, todo lastimado.

Tengo la rodilla, una pierna y la cabeza golpeadas. Tengo diez kilos menos, me falta un diente. Estoy todo mutilado. Me pegan todo el día. Si me ves, no me vas a reconocer”, rogaba.

Dos meses después de su captura, Pompeya Gómez, mamá de Christian, pagó un rescate de 277.300 dólares en Ciudad del Este (Paraguay), pero el joven, hijo de Juan Pedro Schaerer -un ex funcionario correntino que por causas penales pendientes reside en Paraguay-, nunca fue liberado.

Condena

En el marco de la causa por el secuestro del joven correntino, Carro Córdoba fue condenado por el secuestro de Schaerer en agosto de 2004.

Rodolfo Lohrmann, “El Ruso”, el principal acusado del secuestro, fue capturado en febrero de 2017 en Portugal junto con “Potrillo” Maidana, otro de sus cómplices.

Por su parte, Carro Córdoba tiene varias condenas por secuestro en la Argentina, entre ellas se encuentra la del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Martín, que lo sentenció a 19 años de prisión por ese delito.

Lohrmann y Maidana también fueron acusados en Paraguay por los secuestros de Cecilia Cubas -hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau-, de las empresarias gastronómicas María Elizeche y María Elena Vargas, así como de la muerte de un niño de 10 años a causa de una sobredosis de calmantes y la tentativa de homicidio de Juan Pedro Schaerer, el padre de Christian.