Martínez Quarta: “Nosotros ganamos la final más importante”

El defensor de River Plate Lucas Martínez Quarta aseguró ayer que la semifinal de Copa Libertadores ante Boca no implica un desquite de la final que ganaron el año pasado, “la más importante” a su criterio, en el Santiago Bernabéu de Madrid.

“Para nosotros será una semifinal de Copa Libertadores y la vamos a tomar como tal. Si para ellos es una revancha de la final, allá ellos, nosotros ganamos la más importante”, manifestó Martínez Quarta en rueda de prensa desde el predio de Ezeiza.

River y Boca protagonizarán una de las semifinales de la Copa Libertadores el 1 de octubre (en el Monumental) y el 22 (en La Bombonera), mientras que la otra llave tendrá cruce brasileño entre Flamengo y Gremio.

“Creo que van a hacer el mismo planteo. Sabemos que se van a resguardar como en el 0-0 de la Superliga”, opinó el central de River.

De todas maneras, Martínez Quarta advirtió que River tiene otros compromisos antes del Superclásico copero de octubre.

“Vamos partido a partido, obviamente que Boca está dentro de los objetivos así como también el partido contra Godoy Cruz de Copa Argentina. Quedó más que claro que no hay un solo objetivo, apostamos a los tres frentes. Vamos a tratar de ganar todo lo que se nos cruce”, indicó el defensor riverplatense.

El “Chino” elogió el presente del vigente campeón de América que retomó protagonismo en la Superliga: “River tiene jerarquía para atacar y logramos efectividad, era lo que nos faltaba, porque en el campeonato llevábamos dos partidos sin convertir. Contra Huracán se nos abrió el arco y fue una gran victoria”, señaló.

“Siempre es importante convertir porque los partidos se ganan con goles. Fue un resultado abultado que pudo haber sido mayor”, agregó el “Chino”.

Martínez Quarta también se refirió al buen momento que atraviesa como futbolista y motivó el llamado del entrenador Lionel Scaloni para el seleccionado argentino en la última fecha Fifa con los amistosos ante Chile y México.

“Trabajo para tener cierta regularidad, que había perdido, pero hoy me siento con la regularidad necesaria para tener confianza. Debo mantener el nivel en todos los partidos y defender, que es mi trabajo”, indicó Martínez Quarta.

El volante uruguayo Nicolás De La Cruz también aportó declaraciones a la prensa y destacó el funcionamiento del equipo.

“Hemos encontrado un gran nivel, un vuelo alto de ritmo futbolístico y físico que es difícil de sostener para los rivales”, indicó De La Cruz.

El plantel de River se entrenó a puertas abiertas en el predio de Ezeiza de cara al choque del miércoles ante Godoy Cruz en el estadio de Lanús.

Los futbolistas que no jugaron frente a Huracán o tuvieron pocos minutos efectuaron fútbol con la siguiente alineación: Enrique Bologna (en lugar del lesionado Germán Lux); Robert Rojas, Paulo Díaz, Kevin Sibille y Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini; Enzo Fernández, Jorge Carrascal y Julián Alvarez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.