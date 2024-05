El DT interino de Boca Unidos dijo que se ganó merecidamente

El director técnico interino de Boca Unidos, Roberto Marioni, se mostró muy conforme con la actuación del equipo en el triunfo del sábado de local frente a Juventud Antoniana por 1 a 0, en lo que significó la primera alegría del Aurirrojo en el Torneo Federal 2024.

Desde el juego pocas veces vi un equipo tan superior al otro en todos los sectores de la cancha (...) estoy muy conforme porque merecíamos ganar", fueron las primeras expresiones de Marioni al término del encuentro en rueda de prensa.

"Me gustó mucho la personalidad del equipo para jugar, para triangular, para no desesperarse, para ir por adentro y por afuera; el trabajo de los laterales fue increíble, me encantó Ángel (Piz), en realidad todos jugaron muy bien, y contento también por el debut de Fede (Quijano) a pesar que fue por un problemita de Lucas (De León) pero contento porque otro chico del club debutó en el torneo", continuó el entrenador.

Marioni indicó que la fecha anterior, "frente a Crucero (del Norte) ya habíamos dado una pequeña muestra de que podíamos tener asociaciones y secuencia de pases prolongada, ya que a mi me gustan los equipos que tienen dominio de juego además de la posesión, después hay que ver qué se hace con esa posesión, cuándo profundizar, en qué sector de la cancha".

El DT interino consideró que "deberíamos haber hecho el gol en el primer tiempo donde el dominio fue abrumador y tuvimos muchas situaciones; después hay un cansancio físico y mental lógico porque la cancha estaba muy rápida y pesada. La verdad que hoy me voy lleno de fútbol".

A pesar del dominio, Boca Unidos tuvo que esperar hasta el tramo final del partido para marcar en la red su superioridad. "En los últimos diez o quince minutos lo llamé a Pepe (Livera) y a Marcos (Fissore) y les dije que el partido lo íbamos a ganar con una pelota parada porque iba a ser difícil entrarles por abajo, y por suerte salió", confió.

A Marioni le queda un partido más como interino (NdR: Boca Unidos deberá visitar el viernes a la noche a Sarmiento de Resistencia), y luego se deberá contratar a un técnico.

"Con la dirigencia estamos en comunicación permanente, ellos están analizando distintos tipos de alternativas, viendo para tomar la mejor decisión, me parece que es un momento también donde yo les puedo sembrar dudas", expresó acerca del interinato, donde el equipo sumó 4 de los seis puntos en juego.

Acerca de la posibilidad de continuar, algo de lo que siempre se habló cada vez que toma la dirección técnica, Marioni indicó que "a mi me encanta dirigir, pero también es difícil porque la semana que viene empieza el Regional Juvenil, tengo una participación importante por suerte con el Sub-17, Sub-15 y Sub-13, además de contar con un equipo de trabajo maravilloso".

"Creo que la dirigencia tiene que trabajar tranquilo, hoy el equipo demostró a cualquier entrenador que está para cosas lindas", agregó.

Finalmente, señaló que "lo más importante ahora, después de ese pequeño terremoto que tuvimos, es que en Crucero dimos muestras que el plantel estaba bien, donde el partido lo ganamos, a pesar que no nos dieron los tres puntos (NdR: hace mención al gol mal anulado a Livera) y hoy ya el equipo mostró calidad, jerarquía, superioridad, y por este camino creo que sea yo, o el que venga, es importante que ya se dio vuelta la página", completó Marioni.

(RP)