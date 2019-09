Con múltiples actividades se celebrará el Día Nacional del Chamamé

En la víspera del 45º aniversario del fallecimiento de Mario del Tránsito Cocomarola, se realizará hoy a las 21.30 la velada conmemorativa en el Teatro Vera. En tanto que mañana desde las 19 tendrá lugar el desfile de conjuntos en la plazoleta que recuerda al Taita. Los detalles fueron expuestos en una conferencia de prensa realizada ayer en el Museo Casa Molina.

Con la presencia de funcionarios pertenecientes a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y el Gobierno provincial, además de familiares de Mario del Tránsito Cocomarola, se dieron a conocer ayer detalles de las actividades programadas para conmemorar el Día Nacional del Chamamé.

Participaron de la conferencia el viceintendente municipal, Emilio Lanari, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la comuna, Gustavo Lorenzo Brisco, el director de Artes Escénicas, Música y Artes Visuales, Eduardo Sívori, el subsecretario de Cultura municipal, José Sand, Mario del Tránsito Cocomarola (h), más conocido como “Coquimarola”, y su hijo Gabriel, además de otros músicos y artistas presentes.

“Corrientes es una ciudad de eventos, una ciudad abierta al turismo, con Eduardo Tassano a la cabeza, que es un guardián de las tradiciones en todos sus aspectos. Para nosotros es un orgullo apoyar este tipo de eventos y, estar junto a la Provincia que le da el realce que necesita nuestra cultura. Felicitaciones por la iniciativa, por tanto, tiempo que se lleva adelante, y no dudo que el éxito va a estar asegurado el día jueves, por lo que vamos a estar todos acompañando ese día a la familia Cocomarola”, dijo el viceintendente, Emilio Lanari.

Por su parte, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, manifestó que para el jueves “hay una gran convocatoria de artistas; sin dudas que Cocomarola es una de las figuras más importantes que tiene el chamamé, y en un día tan especial, esto fue tomando importancia a través de los años”.

Romero también se refirió a la previa, que va a tener lugar este miércoles desde las 21.30 en el Teatro Oficial Juan de Vera. “Esta vez van a actuar Coquimarola, Gabriel Cocomarola, Rudi Flores, reciente ganador del Premio Gardel en Chamamé, y Florencia de Pompert”, explicó.

Cuatro décadas

Por su parte el secretario de Turismo, Cultura y Deportes del municipio Gustavo Lorenzo Brisco, señaló que “hace 10 años que se conmemora el Día Nacional del Chamamé por Ley, y hace 40 años que se hace esta celebración en la plazoleta Cocomarola, por lo que éste jueves vamos a estar apoyando desde el Municipio esta propuesta”.

El funcionario indicó que para la oportunidad “hay una grilla cargadísima de artistas; sabemos que los vecinos hacen desbordar el lugar, así que acompañando desde la Municipalidad a la familia Cocomarola, y al chamamé en un día tan especial para los correntinos”.

Lorenzo Brisco contó que “a partir de las 19 va a haber música este jueves en el escenario que se montará en el lugar, por lo que invitamos a los vecinos a acercarse a la plazoleta ubicada en Yrigoyen y Artigas a disfrutar y vivir este chamamé tan nuestro, en una fecha y un lugar tan especial”.

En tanto que Mario del Tránsito Cocomarola (h), conocido musicalmente como “Coquimarola”, agradeció el apoyo de la Municipalidad y del Instituto de Cultura de Corrientes “sin el cual no podríamos hacer esto que año tras año va creciendo, por lo que estamos muy contentos”.

“Quiero decirles que no solamente es la recordación del Taita, porque el 19 es el Día Nacional del Chamamé, que es nuestro, y es de todos, por lo que los correntinos debemos sentirnos contentos de festejar algo que nos identifica no solamente en el país, sino en el mundo, así que tenemos que celebrarlo, hacerlo nuestro y darle el ejemplo a los más chicos acerca de nuestro legado musical”, agregó “Coqui”.

Actividades Miércoles

21.30 Teatro Oficial Juan de Vera. Velada “Recordando al Taita”, en la víspera del 19 de septiembre, a 45 años de la partida de Mario del Tránsito Cocomarola, instituido por Ley como Día Nacional del Chamamé.

Actuarán: Coquimarola y su conjunto, Gabriel Cocomarola. Artistas invitados: Rudi Flores y Florencia de Pompert.

Acceso gratuito: En las boleterías del teatro se hacen entrega de dos entradas por persona, limitada a la capacidad de la sala.

Jueves

A partir de las 19 en la plazoleta Cocomarola (Artigas e Yrigoyen). Festival musical gratuito por el Día Nacional del Chamamé.