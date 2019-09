Con participación correntina, Came solicitó medidas para ayudar a las pymes

En la provincia de Buenos Aires se realizó ayer una reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), donde la provincia estuvo representada. El titular de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes, comentó a El Litoral las conclusiones de la entidad empresarial.

La Came se sumó ayer al pedido de declarar la emergencia pyme por la cantidad de empresas en crisis, en medio de la grave situación económica y financiera. En este contexto, “pidió el compromiso de todos los sectores políticos” y “asistencia financiera, y el mantenimiento y creación de empleo”.

“Desde muy temprano estamos reunidos y se concluyó pedir la declaración de emergencia de las pymes. Están en una situación gravísima en todo el país. Se piden varias cosas, cada provincia expuso su postura y luego se realizaron las conclusiones finales”, comentó Collantes a este diario.

A la vez, adelantó que en breve habría una reunión con una entidad nacional en la provincia, donde estarán representantes de varias cámaras. “Vamos a estar comunicando sobre la reunión, además en Buenos Aires este petitorio deberá entregarse a algún representante del Gobierno nacional”, añadió.

En un comunicado de la Came expresaron que el consejo directivo pidió “el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la asistencia financiera, y el mantenimiento y creación de empleo”. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas en crisis.

“En medio de un difícil contexto de incertidumbre política y económica se incorporaron a la entidad 30 nuevos consejeros titulares, reforzando así la estructura federal que permitió un debate de fondo”, indicaron y agregaron que “la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas depende de las medidas que se tomen en el plano tributario, financiero, energético, laboral y de consumo interno”.

En este marco, en este documento precisaron: tasas diferenciales, líneas de crédito productivas con tasas del 21%; Repro Pyme Express para empresas en crisis para sostener el empleo; mínimo no imponible sobre contribuciones patronales: adelanto del cronograma de la aplicación plena prevista en la ley 27.430 y cargas sociales diferenciadas por zona para compensar al interior profundo; suspender impuesto al cheque; eximir del cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas; suspensión del pago de anticipos de Ganancias.

En este contexto, destacaron que en nuestro país las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes protagonistas de la actividad económica, ya que representan el 44% del PBI nacional. A la vez, Came está integrada por 1.491 cámaras y federaciones que representan a los sectores de comercio, economías regionales, turismo, industria y construcción.

“La supervivencia de las pequeñas y medianas empresas depende de las medidas que se tomen en el plano tributario, financiero, energético, laboral y de consumo interno”, sostuvieron los directivos de Came.

La solicitud de la entidad empresaria se suma a la realizada el martes pasado por los Industriales Pymes Argentinos (IPA). En este caso solicitaron la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso nacional para aprobar un paquete de medidas que ayuden a las pymes industriales a atravesar la fuerte crisis que se registra en la producción y el trabajo.

En los últimos doce meses cerraron 1.734 empresas manufactureras, dejando a miles de trabajadores en la calle, según estimaciones privadas.

En la provincia de Corrientes, desde la Apicc hace varios meses sostienen que el sector comercial está con una demanda baja, que a la vez lleva a que sea difícil mantener el empleo. Ante el aporte económico que desde Nación también pidieron que hagan a los trabajadores, la semana pasada indicaron que no sería posible.