Colectivos: el lunes habrá asambleas si hoy no pagan el bono y reincorporan a trabajadores

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes, advirtieron que si hoy las empresas del servicio de transporte público de pasajeros no abonan la suma de 4.500 pesos en concepto del pago de la primera cuota del bono extraordinario de 16.000 pesos volverán las asambleas el lunes 23 de septiembre de 10 a 14 y de 18 a 22.

Además ahora reclaman la reincorporación de 9 trabajadores que fueron despedidos en el último mes, mediante el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que hace alusión a este tipo de medida en caso de “proceso de crisis”, situación que según los trabajadores, no quedó demostrada.

Como parte del acuerdo salarial 2019, a nivel nacional se consensuó el pago de un bono extraordinario de 16 mil pesos en 3 cuotas a cada trabajador y en este contexto, hoy se debería concretar el pago de los 4.500 pesos (equivalente a la primera cuota) o de lo contrario desde el gremio local advirtieron que retomarán las asambleas.

Ante esta situación y a fin de conocer la fecha y modalidad en la cual se llevarán adelante las asambleas, El Litoral consultó a Julio Sabao, uno de los siete delegados de los trabajadores quien indicó que “recién terminamos una reunión en el gremio y determinamos las medidas a seguir en caso de que no cumplan con el pago. Si no abonan hoy los 4.500 pesos correspondientes a la primera cuota del bono extraordinario de 16 mil pesos, el lunes comenzaremos con las asambleas de 10 a 14 y de 18 a 22”.

“Pero ahora también y ante la falta de respuestas por parte de las empresas, solicitamos la reincorporación de 9 compañeros que fueron despedidos, sin indemnización fundamentándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que hace alusión a estas medidas cuando una empresa ‘está en crisis’, situación que no quedó demostrada por lo que es ilegal que se tomen este tipo de medidas”, detalló.

Mientras que en referencia a un posible acercamiento con el sector empresarial, Sabao comentó que “no hemos tenido contacto, no responden los reclamos y si no depositan la primera cuota del bono e incorporan a nuestros compañeros vamos a tener asambleas desde el lunes hasta que estas situaciones se reviertan. Si quieren que el servicio se realice que paguen lo que corresponde y reincorporen a los despedidos, porque o sino seguiremos por tiempo indeterminado”.

“Son 9 compañeros los que quedaron en la calle sin justificación legal y sin indemnización lo que es algo muy grave y no podemos dejar que esto suceda”.

En cuanto a la afectación del servicio durante las asambleas dijo que “lamentablemente nosotros nos reunimos para determinar qué acciones vamos a seguir y para eso necesitamos estar todos de acuerdo y nuestro estatuto nos avala para reunirnos y definir medidas a seguir”.

Asambleas

Cabe señalar que esta medida de fuerza no va a ser la primera que llevará a cabo el sector ya que en menos de dos meses, la asamblea del lunes sería la tercera. La primera se produjo en reclamo del pago de salarios de acuerdo a la escala nacional, luego la segunda se concretó en reclamo del pago de la segunda cuota del aguinaldo y la que se llevaría a cabo el lunes no sería la última del año, dado que si cumplen las firmas con el pago correspondiente de septiembre, el problema se podría presentar nuevamente al momento de abonar el mes de octubre, donde se deberá abonar un 20% de incremento de acuerdo a las paritarias nacionales, aumento que ya manifestó el sector empresarial es imposible en la ciudad, dado los altos costos que demanda el servicio de transporte.

Cabe señalar que El Litoral intentó comunicarse con los referentes empresariales y con el Subsecretario de Trabajo, Jorge Rivolta, pero todos tenían los teléfonos cerrados.