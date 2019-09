Ferroviario goleó y achicó la diferencia con el puntero

A primera hora en su cancha, Ferroviario hizo lo que tenía que hacer: ganar. El Tren Verde no sólo fue superior, sino también contundente, y por eso goleó a San Jorge 4 a 0, en un partido disputado por la vigésimo primera fecha del torneo Oficial de primera división A de la Liga Correntina de Fútbol.

Los dirigidos por Cristian Mazzón sabían que debían conseguir los tres puntos para que el puntero Cambá Cuá no tenga la posibilidad luego de festejar por anticipado el campeonato, e ilusionarse con poder pelearlo.

Con esa consigna salieron a la cancha y arrasaron a su rival. El local se puso adelante en el marcador con una conquista de su goleador, Juan Martín Kuchack. Unos minutos después apareció Roberto Lagraña para marcar el 2-0, diferencia con la que se fueron al descanso.

San Jorge intentó una reacción, incluso tuvo un par de posibilidades para convertir que no pudieron prosperar. Del otro lado, volvió a aparecer Kuchack para empujar mansamente una pelota a la red y definir el juego.

Había sin embargo tiempo para más. Llegó así el cuarto gol conseguido por Guillermo Barreto para decorar la diferencia.

En los últimos minutos el dueño de casa movió la pelota con criterio hasta que llegó el pitazo final de Rosana Ojeda para cerrar un partido en el que fue muy superior.