Un tercio de los trabajadores realiza tareas por más de 45 horas semanales

La tasa de sobreocupación es de 30,1 puntos en el aglomerado urbano Corrientes. Esto representa un muy leve incremento de 0,1 puntos, en relación con el trimestre anterior, una cifra que se mantiene prácticamente estable en los últimos años.

Según datos, recientemente publicados por Indec y correspondientes con el segundo trimestre de 2019, en Corrientes, un tercio de los trabajadores está sobreocupado. Esto significa que realiza actividades productivas durante más de 45 horas semanales.

La cifra marca una muy leve suba, en relación con el trimestre anterior, el primero del año, en el cual, se registró una tasa de 30 puntos. En tanto, el indicador de la capital de la provincia se mantuvo tercera.

La media regional es de 30 puntos. En primer lugar se ubica Gran Resistencia, con 31,9 por ciento. Segunda, Posadas, con 30,3 puntos, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Por último, se puede mencionar Formosa, con una tasa de sobreocupación horaria de 26,3 por ciento.

Si bien el NEA prácticamente lidera los indicadores de sobreocupación horaria, en otras regiones, existen aglomerados con números más elevados. El indicador más alto se registra en Viedma- Carmen de Patagones donde el 38,7 por ciento de la población económicamente activa trabaja más de 45 horas semanales.

Otra de las ciudades con la tasa más alta en la Patagonia es Rivadavia- Rada Tilly, con 32 puntos. Las demás no superan los 27 puntos. En la región Pampeana, Santa Rosa y San Nicolás superan el tercio, con el 30,8 y el 30,4 por ciento, respectivamente. El aglomerado con el segundo mayor registro es Santiago- La Banda, con 33,9 por ciento.

Vale señalar que estudios académicos e informe del ex Ministerio de Trabajo de la Nación marcaban que la sobreocupación es una de las dimensiones de la precariedad laboral. Los estándares internacionales de horas semanales de trabajo, incluso, están explicitados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La sobrecarga horaria, además, en ocasiones puede estar relacionada con el trabajo cuentapropista. En Corrientes, el 32,8 por ciento no es asalariado, por lo que, la mayoría se ubica en dicho grupo, según datos del segundo cuatrimestre de 2019 recientemente publicados por el Indec. Esto, si se tiene en cuenta que aproximadamente el 3 por ciento de los trabajadores en la provincia son jefes empresarios, según los últimos datos disponibles de la Secretaría de Trabajo de la Nación. En tanto, de acuerdo con el Indec, el 67,2 por ciento son asalariados.

También, puede vincularse al trabajo en negro. El organismo nacional informó la semana pasada que en el aglomerado Corrientes, el 40,7 por ciento de los asalariados no registran descuentos jubilatorios, es decir, están en el mercado informal.

En un sector diametralmente opuesto, se encuentra la población subocupada que refiere a la insuficiencia de horas, visible u horaria, y comprende a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. En Corrientes la subocupación fue de 14,3 puntos en el segundo trimestre de 2019, según el Indec. La media regional, fue de 9,9 por ciento. El registro más alto fue en Posadas, con 13,1 por ciento.