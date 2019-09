Bachelet dice que siente “pena” por Brasil bajo el mandato de Bolsonaro

La jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que este mes recibió ataques personales del presidente brasileño Jair Bolsonaro, dijo que siente pena por Brasil, según una entrevista con un canal de televisión chileno y reproducida parcialmente por un medio local ayer.

Bolsonaro había acusado a Bachelet de “entrometerse” en los asuntos de Brasil después de que la ex presidenta chilena planteó preocupaciones sobre el alza en la violencia policial en los estados de Río de Janeiro y São Paulo, “una reducción del espacio cívico y democrático” en los últimos meses y los ataques a comunidades indígenas.

“En realidad fue una conferencia de prensa donde se me hizo la pregunta sobre la situación en Brasil y nosotros entregamos la información de lo que tenemos, que es el número de personas asesinadas y la dificultad para la sociedad civil para poder seguir haciendo las cosas que hacía antes”, explicó.

“Si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil”, aseguró Bachelet.