Canecín instó a “tender puentes de encuentro, y diálogo, y el deseo de buscar el bien común”

n Con masivas celebraciones, conmemoraron ayer en Mercedes la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Merced, tanto por parte de la feligresía católica como desde el Municipio.

En la tarde de ayer se realizó la celebración eucarística que estuvo presidida por el obispo de la diócesis de Goya, Adolfo Canecín, en el atrio de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. Allí, el prelado destacó que “todo ser humano, sea cual fuera su raza, su religión, su cultura, su lengua, su opción político partidaria, es mi hermana y hermano”, por lo que animó a “tender puentes de una cultura que va a generar encuentro, diálogo, el deseo de buscar el bien común, que es el mayor de los bienes”.

Tras citar al general José Francisco de San Martín, sostuvo que “si los argentinos, los correntinos, los mercedeños logramos mirar como Dios mira al hermano, a la naturaleza, a la realidad, vamos a buscar el bien común por encima de todo lo demás; ahí nos vamos a encontrar y generaremos una cultura del encuentro más allá de las particularidades. Eso nos va a ayudar a salir adelante”.

Mediante la información suministrada por Hugo Cáceres a El Litoral, Canecín también se refirió a la patrona de la ciudad y dijo que “la Virgen de la Merced es liberadora de los cautivos. Cuántos cautiverios a veces tenemos a nivel personal, conyugal, familiar, sacerdotal, episcopal, cuántas esclavitudes, cuántas ataduras, porque a veces, con buena voluntad estamos detrás de los ídolos con pies de barro: el tener, el poder, el placer y tantos otros”, advirtió.

Por otro lado, en alusión al estado del medio ambiente, alertó que “la casa grande se está quejando, porque los seres humanos no la miramos como Dios la mira, solamente la miramos para sacarle rédito económico y la estamos destruyendo. Ya no sabe de qué manera quejarse”, subrayó.

A la vez, explicó que “las grandes migraciones de parte de la humanidad, de los pobres, se debe al cambio climático. Esto es una urgencia, tenemos que aprender a mirar la naturaleza como Dios lo hace, Dios la creó para que sirva al hombre, pero no para que el hombre la usurpe, la destruya y sacar a cualquier costo el rédito económico”.