Espert salió de campaña con vaticinios sobre el dólar

El candidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, manifestó ayer en la capital de Córdoba que en un vasto sector del electorado “hay un poco de negativa a asumir la derrota electoral” de Mauricio Macri en las Paso, y con esa negación, interpreta el economista, se genera la idea de que “tenemos que votarlo al Presidente porque no pueden volver los otros”, en alusión al kirchnerismo.

Espert, quien estuvo ayer en Córdoba en el marco de la campaña con vistas a las elecciones nacionales del 27 de octubre, habló con distintos medios locales y advirtió que “si no llega la ayuda” del Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de las elecciones, “algún movimiento vamos a tener en el dólar”, aunque no de la magnitud reciente, vaticinó.

El economista también consideró que la actual crisis económica y social del país es consecuencia de la gestión del Gobierno nacional, y también de la “derrota electoral que es responsabilidad de Macri”, que lo llevó a “optar hoy entre el dólar tranquilo o recesión. Si la economía se mantiene mal, como está hoy, probablemente haya menos votos para repartir para el resto de las listas”, sostuvo el economista liberal.