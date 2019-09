El Gobernador estrenó tres obras y anunció inversiones para varias más en dos comunas

Con actos encabezados por el gobernador Gustavo Valdés se inauguraron ayer obras en Goya y Esquina y además se anunció que continuarán las inversiones para ejecutar más infraestructura en educación, viviendas y pavimento.

En la primera ciudad se estrenaron refacciones en la Escuela Nº 467 del paraje Mora, donde el primer mandatario se comprometió a continuar otras mejoras edilicias, a construir un jardín y que antes de fin de año se suministre internet en el establecimiento educativo. Además, en la ciudad de Goya se habilitaron obras del Plan Nacional Hábitat en los barrios San Ramón, Sarmiento y Esperanza (ver recuadro).

En tanto que en Esquina, se entregaron 50 casas, anunciaron la construcción de otro medio centenar e inversiones para pavimento.

Por la mañana Valdés, arribó junto al intendente goyano, Ignacio Osella, a la Escuela Nº 467 “María Zenón de Zenón” del paraje Mora para inaugurar las reformas. Tras la bendición de las instalaciones, dirigió un mensaje la directora, quien resaltó que “esta no es una construcción más, porque mucho trabajo colectivo se desarrolló para ofrecer el fruto de un sueño” y que esto “impone a cada uno de nosotros nuevos desafíos”.

Por su parte, el Gobernador aseguró que “es un acto de justicia e igualdad la inauguración de esta escuela en el campo. No hay nada más importante que la educación, sobre todo en las zonas más postergadas”.

Tras repasar las mejoras efectuadas, anunció la futura construcción de un jardín de infantes para que “todos los chicos tengan igualdad de oportunidades”.

Las ampliaciones del establecimiento escolar consistieron en: dos aulas, zoom y biblioteca con una inversión de 4 millones de pesos aportados por el Gobierno provincial a través de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.

Además, se les hizo entrega de pupitres, mesitas y sillas nivel inicial, armarios y escritorios, heladera con freezer, computadora con escritorio con impresora láser, útiles escolares, elementos deportivos, administrativos y otros.

Durante el acto de estreno de obras del Plan Hábitat, Valdés reiteró que “vamos a cumplir ese compromiso que hicimos en campaña, las 200 cuadras de asfalto para la ciudad, porque estaba desatendida, nos recuperamos y fueron ustedes los que hicieron posible esto”.

En cuanto a mejoras viales, el intendente también se refirió a los trabajos de enripiado y aseveró que “vamos a terminar el ripio” e indicó que “hicimos hasta hoy casi 400 cuadras de enripiado en la ciudad en menos de dos años, y vamos a continuar hasta el día que me vaya”.

Esquina

Casi en el cierre de la jornada, el Gobernador estuvo en Esquina, donde presidió la entrega de 50 casas comprendidas en el Plan Nacional de Vivienda en el barrio Centenario, como también obras complementarias propias del conjunto, provisión del terreno donde se ejecutan las mismas y un proyecto de urbanización, valuado en un monto de $46.242.073.

El cura párroco presbítero Juan Carlos Mendoza, fue el encargado de bendecir las llaves y carpetas.

Valdés aprovechó para apelar a la solidaridad de los esquinenses al señalar que “esto le da también la responsabilidad de ser solidarios y el cumplimiento del pago de la cuota es fundamental para el Invico y para poder hacer más viviendas para otras familias que no pueden acceder y nosotros con ese dinero vamos a construir nuevas unidades habitacionales”. El primer mandatario anunció que “acá en Esquina, a través del Invico, vamos a hacer cincuenta (50) viviendas más para todos los esquinenses por eso es importante saber que si ustedes pagan eso vuelve en más viviendas”.

Finalmente, afirmó que “vamos a seguir invirtiendo en Esquina, vamos a ayudar al Municipio porque es una obligación de toda Intendencia municipal hacer sus calles y nosotros vamos a seguir colaborando con la ciudad de Esquina desde el Gobierno provincial y vamos a invertir en pavimento para que puedan tener sus calles y vamos a terminar la calle que nos está pidiendo el intendente”.

Por su parte, el jefe comunal Hugo Benítez destacó que “necesitamos obras de esta magnitud” haciendo referencia a la concreción del primer tramo de una de las calles principales de la ciudad y anunció “seguiremos trabajando en la realización del segundo tramo para continuar con estos proyectos”.