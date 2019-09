Aldosivi perdió y el entrenador renunció

Unión de Santa Fe derrotó anoche a Aldosivi en Mar del Plata por 2 a 1, en el inicio de la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, y lo mandó a la zona de descenso.

Juan Ignacio Cavallaro y Brian Blasi adelantaron a Unión y el colombiano Sebastián Rincón descontó para el local.

Tras el cotejo el entrenador de Aldosivi, Gustavo Alvarez, renunció a la dirección técnica.

El propio Alvarez confirmó su renuncia en conferencia de prensa en el estadio José María Minella, donde dijo que “en el fútbol se necesita creer en una idea de juego y para después confirmar con resultados, pero la suma de derrotas va mermando la confianza”.

“Si no se gana el futbolista juega cada vez más presionado y el entrenador siente que se necesita un cambio de aire que descomprima, se necesita una renovación”, completó el entrenador.

Alvarez enfatizó que Aldosivi “es un club en el que da gusto trabajar, con dirigencia ejemplar, manager que está cerca y empleados dispuestos”.

“Para ser feliz no necesito ganar, sino trabajar en ese ámbito. Por eso, si me tienen que recordar con una frase: 'Muchas gracias Aldosivi'”, concluyó.