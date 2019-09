San Miguel: alertan por la presencia de violador que amenaza a su víctima

Una joven que fue abusada durante tres años por su abuelo mostró su preocupación tras cruzarlo hace unos días en la localidad de San Miguel. El hombre fue condenado a 13 años de prisión y ahora goza de prisión domiciliaria y camina libremente por la ciudad.

La víctima, Micaela Real, que ahora tiene 19 años había denunciado con la ayuda de su tío a su abuelo, Mariano Ramírez, por abusar de ellos desde los 13 a los 16 años.

“No entendemos las razones, no puede ser que un hombre con ese antecedente esté con domiciliaria. Micaela tiene mucho miedo”, dijo a El Litoral la referente de la Red de Infancias Robadas, Sonia Rodríguez.

Según comentó, hace dos días Micaela se cruzó con Ramírez cuando iba camino a su trabajo.

“La miró de forma desafiante y eso demuestra que no se arrepiente de lo que hizo”, dijo Rodríguez quien acompaña a la víctima.

En el oficio que le entregaron a Real afirman que el imputado usará tobillera electrónica para tener vigilancia y que hasta que esto se concrete, estará con custodia policial. Sin embargo, aclaran que esto no es así y que Ramírez circula libremente por la ciudad, lo que genera miedo en la víctima.

El hecho fue denunciado el jueves ante la comisaría de la ciudad y según trascendió, el hombre quien estaba detenido en la Unidad Penal N° 6 en San Cayetano, se aloja en la casa de su sobrino Eduardo Zequeira, a pocos metros del lugar de trabajo de Real.

“Nos preguntamos qué evalúa la justicia para dar estos privilegios y también qué tipo de jueces tenemos”, concluyó Rodríguez.

Ramírez fue condenado a 13 años de prisión por el Tribunal Oral Penal N° 1 integrado por las jueces Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Godoy Prats y Raúl Guerin. Se trata de los mismos magistrados que le concedieron el beneficio de la domiciliaria.

En otro orden de cosas las fuentes consultadas revelaron que los jueces, Figueredo, Godoy Prats y Guerín fueron quienes le dieron la prisión domiciliaria sin tobillera.

La joven actualmente tiene 19 años y “tiene derecho a caminar tranquila por las calles”, manifestó Rodríguez a Radio Dos. “No sé qué evaluaron los jueces para otorgar el privilegio a alguien como Mariano Ramírez”, confesó la ex maestra de la chica que trabaja en la misma institución que la joven y concluyó afirmando: “Ayer recorrió un kilómetro y medio sola y nos tiene asustados a todos, nadie pensó por dónde se mueve, dónde trabaja y el peligro que significa la situación para Micaela”, enfatizó.