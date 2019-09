Repercusión local de la asignación de 5 mil pesos para el sector privado

Las cámaras empresarias de comercio que nuclean a varias entidades locales, acordaron el jueves con la federación de los mercantiles el pago de una asignación no remunerativa de 5 mil pesos que podrá abonarse hasta en cinco cuotas de mil pesos. En Corrientes, empresarios locales indicaron que acatarán la medida, aunque no dejaron de señalar que generará inconvenientes en algunas empresas pequeñas.

“Tanto el Gobierno y como el sindicalismo comprenden que la situación es complicada. A algunas pymes se les va a hacer difícil pagar y otras van a afrontar el decreto”, expresó el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiet, tras conocerse el acuerdo. La medida contemplará a los trabajadores del sector privado en relación de dependencia. Vale recordar que el Gobierno nacional aplicó un bono de 5 mil pesos para los empleados de la administración pública de carácter remunerativo.

“Hay una puerta abierta para hacerlo en un pago o hacerlo en cuotas, que era uno de los pedidos de la Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa). Si el empresario dice que no puede pagar, y bueno, la verdad es que el decreto dice que tenemos que afrontar el pago y habrá que negociar”, dijo a radio Sudamericana, el titular de la FEC.

El decreto establece que se abonará en el mes de octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva. Esto significa que los gremios podrán negociar la forma de pago con las empresas. La Came, por su parte, solicitó abonar en cinco cuotas. La federación que nuclea a los empleados de comercio estipuló dicho plazo, por lo cual el pago se completaría en febrero de 2020.

“Con las condiciones acordadas, en general, se podrá hacer frente a lo estipulado, pero eso no quita que haya un grupo de pequeñas empresas que deberá acordar de alguna manera para efectivizar el pago”, dijo a radio Dos, por su parte, el titular de la Federación Empresarial de Corrientes, Gustavo Ingaramo, sobre la aplicación del bono.

La asignación no remunerativa fue catalogada por parte del Gobierno como de carácter obligatorio para todos los trabajadores del sector privado. Es decir, se abonará a todos los que estén en el mercado formal.